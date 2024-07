Polską gospodarkę napędzą... psy! "Zmiana podejścia"

Producent karmy, w którego niedawno zainwestował Avallon, w szybkim tempie zwiększa przychody i chce zwiększyć skalę m.in. dzięki smaczkom. Cały rynek rośnie dzięki zmianie podejścia do zwierząt - pisze „Puls Biznesu” w środowym wydaniu.

„Polacy wydają rocznie ponad 4 mld zł na karmę dla zwierząt domowych i z roku na rok ich zakupy są większe. Rosnącą u nas i na innych rozwiniętych rynkach branżę dostrzegły fundusze private equity, które coraz chętniej w nią inwestują” - zaznacza dziennik.

Przetasowania

Pod koniec czerwca - jak wskazuje „Puls Biznesu” - fundusz CVC, znany w Polsce jako właściciel Żabki, odkupił od Cinvenu, głównego akcjonariusza Allegro, pakiet kontrolny w firmie Partner in Pet Food (PPF), jednym z największych w Europie producentów karmy. Do PPF w Polsce należy białostocki Mispol, który ma cztery zakłady produkcyjne i eksportuje do ponad 20 krajów. Właścicielem innego dużego producenta — United Petfood mającego w Polsce trzy zakłady — jest fundusz Waterland.

Miliony zwierzęcych klientów

„W Polsce jest 8 mln psów i 7 mln kotów. To duże liczby: średnio w gospodarstwie domowym jest więcej takich zwierząt niż dzieci do lat 17. Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego wzrostu dla polskiej branży producentów karmy. Jest kilka przyczyn tego wzrostu. Przede wszystkim branża zyskuje dzięki humanizacji zwierząt domowych. Są one traktowane przez właścicieli jak członkowie rodziny, co skłania do wyższych wydatków. Pośrednio widać to za sprawą pojawienia się i szybkiego wzrostu rynku ubezpieczeń dla zwierząt” - mówi cytowany przez „Puls Biznesu” Marcin Skowron, prezes działającej na rynku karmy grupy MPPK.

