Energa OZE przejęła pierwszą część farmy PV Wiebark

Spółka Energa OZE z należącej do PKN Orlen Energi przejęła pierwszą część farmy fotowoltaicznej PV Wielbark. Przejęta instalacja ma moc 6 MW. Do 2023 r. planowane jest zakończenie akwizycji całego projektu PV Wielbark, obejmującego łącznie moc zainstalowaną 62 MW

Jak poinformowała w czwartek Energa, kolejny element farmy, również o mocy 6 MW zostanie przejęty jeszcze do końca tego roku. Zakup kolejnych części odbywać się będzie sukcesywnie w miarę ich budowy, a realizacji ostatniej transakcji spółka spodziewa się w 2023 r.

Łączna powierzchnia budowanej etapami w Borkach Wielbarskich farmy to ok. 119 ha. Jak przypomniała Energa, budowa całej farmy wymagała zdobycia 56 pozwoleń na budowę. Do realizacji całej inwestycji potrzebne będzie w sumie 2,5 tys. ton stali, ok. 140 tys. pojedynczych paneli PV o mocy 530 W każdy, oraz 337 inwerterów. Szacunkowo farma może produkować rocznie ok. 62 GWh energii elektrycznej.

„Zwiększanie potencjału w fotowoltaice to kolejny krok na drodze do skutecznej realizacji strategii ORLEN2030” - oświadczył prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak przypomniał, atrakcyjność inwestycji zwiększa fakt, że ok. 54 MW mocy z farmy posiada wsparcie, uzyskane w aukcjach dla OZE.

Energa OZE szacuje, że po całkowitym przejściu PV Wielbark jej aktywa fotowoltaiczne będą miały ponad 92 MW mocy. Obok farmy wejdą w ich skład m.in. budowana obecnie farma PV Gryf o mocy 20 MW. W 2022 r. spółka planuje też uruchomienie pięciu mniejszych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 4,2 MW.

Czytaj też: Ukraińskie media: Rosja może wykorzystywać NS2 w celach wywiadowczych

PAP/KG