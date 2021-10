Kolejna inwestycja Google w Polsce

Google otwiera w Warszawie nowe biuro - siedzibę Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud. Będzie to największe europejskie centrum skupiające ekspertów i ekspertki od rozwoju technologii chmury obliczeniowej Google, z których korzystają klienci Google Cloud na całym świecie.

Nowe biuro będzie zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach, rekrutując do Warszawy utalentowanych inżynierów i inżynierki - także z zagranicy. Przestrzenie warsztatowe nowego centrum staną się miejscem szkoleń i programów edukacyjnych skierowanych do polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem chmury obliczeniowej oraz cyfrową transformacją ich biznesu.

Nowe centrum to kolejny element trwających inwestycji Google w Polsce. Zlokalizowane jest na ponad 20 tys. m. kw. przestrzeni w kompleksie The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego.

Duża skala inwestycji związana jest z planami dynamicznego rozwoju i zwiększania zatrudnienia w najbliższych latach. Aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego już ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

Nasze nowe warszawskie biuro to inwestycja w wiedzę, którą za pośrednictwem programów edukacyjnych i szkoleń będziemy się dzielić. Po kwietniowym otwarciu regionu Google Cloud, pierwszej w Polsce infrastruktury umożliwiającej lokalne przetwarzanie danych w chmurze, kontynuujemy realizację naszej wizji, by Warszawa stała się chmurową stolicą Europy. Nasze miasto ma ogromny potencjał i zapewnia doskonałe warunki do przyciągania najlepszych ludzi w sektorze nowych technologii, by to tu właśnie pracowali i rozwijali swoje kariery - powiedziała szefowa Google Polska Magdalena Kotlarczyk.