Minister Nowak: inwestycja Google potwierdza stabilność naszej gospodarki

Inwestycja Googla na blisko 2,7 miliarda złotych to największa pojedyncza transakcja biurowa w historii polskiego rynku

W biurowcu zlokalizowanym w Warszawie przy rondzie Daszyńskiego ma powstać docelowo 2500 miejsc pracy, głównie dla specjalistów z branży it. To pokazuje, że Polska jest nie tylko atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów, lecz również staje się jednym z ważniejszych europejskich centrów rozwoju technologii. Przy okazji ogłoszenia inwestycji minister Piotr Nowak spotkał się w siedzibie Google z Amerykańskim Ambasadorem w USA Markiem Brzezinskim. Tematem rozmowy były amerykańskie inwestycje w Polsce, pozycja polskiej gospodarki oraz pomoc dla Ukrainy ogarniętej wojną.

Amerykański gigant informatyczny zdecydował o zakupie kompleksu dwóch biurowców The Warsaw HUB na swoją siedzibę. W ten sposób placówka w polskiej stolicy stała się największym biurem rozwijającym technologie chmury obliczeniowej Google w Europie. Zakup biurowców to także największa inwestycja Google w Polsce.

Cieszy mnie, że dzięki takim inwestycjom jak Google, Polska ma swój udział w rozwoju globalnych rozwiązań chmurowych, które wspierają praktycznie wszystkie gałęzie nowoczesnej gospodarki – mówił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak podczas spotkania z Amerykańskim Ambasadorem Markiem Brzezinskim.

Minister podkreślił, że inwestycja Google to wyraz zaufania dla polskiej gospodarki i jest stabilności.

To nie jest inwestycja finansowa, gdzie jednym kliknięciem można za 3 mld zł kupić aktywa i następnego dnia sprzedać. To inwestycje realne, inwestycje w firmy, inwestycje w budynki, w infrastrukturę. Jest to pokazanie dowodu, że perspektywy na najbliższe 5, 10, 15 lat dla danej gospodarki są bardzo dobre – powiedział minister Nowak. I podkreślił:

Nie ma bezpieczeństwa bez solidnej gospodarki. Kraj, który ma solidną i szybką rozwijającą się gospodarkę, to kraj bezpieczny.

Polska pomoże przedsiębiorcom z Ukrainy

W tym kontekście minister Nowak nawiązał do agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Poinformował, że polska gospodarka jest gotowa na przyjęcie ukraińskich firm i udzielenie im wsparcia, tak aby mogły w naszym kraju kontynuować swoją działalność.

Polski rząd pracuje nad specjalnymi regulacjami ułatwiającymi ukraińskim przedsiębiorcom rejestrację w naszym kraju, przenoszenie produkcji i działanie – mówił minister Nowak.

Polsko-amerykańskie relacje gospodarcze

Minister rozwoju i technologii podkreślił silne więzi łączące Polskę i Stany Zjednoczone i strategiczne partnerstwo między obu państwami.

Mam nadzieję, że nasze relacje były, są i będą silne – zaznaczył Piotr Nowak.

Minister podkreślił, że polska gospodarka należy do czołówki najbardziej dynamicznych rozwijających się ekonomii. Na przestrzeni 30 lat, w skali świata zajęliśmy drugie miejsce w dynamice rozwoju. Przez ostatnie 6 lat polska gospodarka wzrosła o 24 proc., podczas gdy niemiecka zanotowała w tym czasie 6 proc. wzrost. To pokazuje nasz potencjał – dodał minister.

Rekordowa inwestycja Google w Polsce

Transakcja zakupu biurowców w The Warsaw HUB to kontynuacja inwestycji Google w Polsce. Do tej pory firma była głównym najemcą budynku mieszczącego się przy Placu Daszyńskiego na warszawskiej Woli. W 2021 r. Google wynajął kilkanaście pięter w jednym z wieżowców kompleksu the Warsaw HUB o powierzchni ponad 20 tys. mkw. Teraz firma podjęła decyzję o zakupie budynków kompleksu (dwóch 130-metrowych biurowców) i dalszym rozwoju centrum.

Dziś wzmacniamy nasze zaangażowanie w Polsce, inwestując blisko 2,7 mld zł w zakup i dalszy rozwój kompleksu biurowego The Warsaw HUB, w samym sercu stolicy. Już w zeszłym roku ulokowaliśmy i otworzyliśmy w tym budynku nasze nowe biuro – tworząc miejsce pracy zespołów odpowiadających za rozwój najbardziej zaawansowanych rozwiązań Google Cloud, z których korzystają nasi klienci na całym świecie – napisała w oświadczeniu dyrektor Google Polska Magdalena Kotlarczyk.

