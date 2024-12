Ponad miliard złotych za Warsaw Unit to branżowy hit

Sprzedaż wieżowca Warsaw Unit przez firmę Ghelamco szwedzkiemu funduszowi Eastnine AM za 280 mln euro jest transakcją spektakularną na skalę światową - ocenili eksperci. Wskazali, że na atrakcyjność warszawskiego rynku nieruchomości wpływa m.in. spełnianie kryteriów ESG.

Firma deweloperska Ghelamco sprzedała w tym tygodniu, za 280 mln euro wieżowiec Warsaw UNIT położony w stolicy przy rondzie Daszyńskiego; kupiła go szwedzka spółka nieruchomościowa Eastnine AB - podała firma Ghelamco we wtorek. To największa transakcja na rynku biurowym, jaką w tym roku zawarto w Europie – podkreśliła.

Warszawa. Europejska transakcja roku na rynku biurowym

Wzrost wartości polskiego rynku biurowego

„Sprzedaż wieżowca Warsaw Unit przez firmę Ghelamco szwedzkiemu funduszowi Eastnine AM za 280 mln euro jest transakcją spektakularną na skalę światową. Jest to jak do tej pory to największa transakcja biurowca w Europie w 2024 r., a jednocześnie świadectwo siły i atrakcyjności warszawskiego rynku nieruchomości” - powiedział Marcin Koterba, ekspert Cushman & Wakefield.

Podkreślił, że cena za metr kwadratowy była „co najmniej dwukrotnie niższa niż na najbardziej dojrzałych zachodnio-europejskich rynkach takich jak Paryż czy Londyn„. Jak wyjaśnił, oznacza to, że przy utrzymaniu tempa wzrostu polskiej gospodarki oraz rozwoju lokalnego rynku biurowego w krótkim terminie można spodziewać się dalszego wzrostu wartości najlepszych biurowców w Warszawie.

Zauważył, że wysokość ceny wynika z mijającego okresu ostrożności inwestorów spowodowanej rozpowszechnieniem pracy zdalnej, niepewności związanej z dynamiką zmian stóp procentowych i spadkiem wartości biurowców.

„Najbliższe miesiące przebiegać będą pod znakiem rewizji strategii inwestycyjnych, w których biurowce najlepsze pod kątem lokalizacji, jakości i kryteriów ESG, będą coraz śmielej wracać na agendę funduszy inwestycyjnych” - podsumował Koterba.

Warsaw UNIT (C) położony jest przy warszawskim rondzie Daszyńskiego / autor: materiały prasowe Ghleamco

Cecha wyróżniająca polski rynek to aktywa typu prime

Na atrakcyjność polskiego rynku nieruchomości zwrócił też uwagę Piotr Kaszyński, Partner Zarządzający z Newmark Polska.

„Polski rynek nieruchomości nadal jest bardzo atrakcyjny dla międzynarodowych inwestorów”- ocenił.

Wskazał, że ostatnie obniżki stóp procentowych przez FED i EBC oraz spodziewane ich dalsze obniżanie przełożą się na zwiększenie aktywności inwestorów na rynku, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Ocenił, że ”utrzymujące się zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości pozwala nam sądzić, że będziemy świadkami kolejnych transakcji, takich jak ostatnio sfinalizowana sprzedaż biurowca Warsaw Unit, który uzyskał certyfikaty BREEAM Oustanding oraz WELL Core Platinum i jest w całości wynajęty„.

Jako cechę wyróżniającą polski rynek wskazał aktywa typu prime, czyli „obiekty, które oferują najwyższy standard w atrakcyjnych lokalizacjach, spełniają rygorystyczne normy ESG i mogą pochwalić się wysokim poziomem komercjalizacji”. Dodał, że banki są zobowiązane do „zazielenienia” swojego portfela, a to oznacza, że chętniej będą finansować zarówno budowę, jak i zakup nieruchomości posiadających zielone certyfikaty na najwyższym poziomie.

W Warsaw UNIT jest prawie 60 tys. mkw. powierzchni biurowej / autor: materiały prasowe Ghelamco

Warsaw UNIT

Mierzący 202 m wysokości i prawie 60 tys. mkw. powierzchni najmu wieżowiec Warsaw UNIT położony jest przy warszawskim rondzie Daszyńskiego. Został sprzedany za 280 mln euro, czyli ponad 1,2 mld zł szwedzkiej spółce Eastnine AB - poinformowała we wtorek firma deweloperska Ghelamco.

„Biurowiec należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy na kontynencie. Budynek jest w pełni skomercjalizowany, a do jego największych najemców należą: Warta, Moderna, CBRE, Stryker, Amazon, OmniOffice i Imperial Tabacco” - wskazano w informacji.

Eastnine to szwedzka spółka notowana na sztokholmskiej giełdzie, która koncentruje się na nieruchomościach biurowych na wybranych rynkach w krajach bałtyckich i w Polsce.

Ghelamco to międzynarodowa firma deweloperska. Oprócz Polski, działa też w Belgii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze. W Polsce swoje inwestycje zrealizowała m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu (PAP)

PAP, sek

