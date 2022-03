"To co ustalamy to część walki o prawdę". Prezes Google w Warszawie

Sundar Pichai, prezes Google i Alphabet w ramach wizyty w Europie odwiedził dziś Warszawę

Tematem przewodnim wizyty jest wsparcie dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie oraz współpraca z rządami i organizacjami w regionie zaangażowanymi w pomoc uchodźcom.

W trakcie wizyty Pichai rozmawiał między innymi z premierem Mateuszem Morawieckim. Potem doszło także do ich wideokonferencji z premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą oraz premierem Republiki Czeskiej Petrem Fialą. „Po świętach Wielkiej Nocy odbędzie się konferencja donatorów, zarówno państw, jak i firm” - poinformował Morawiecki.

Jednym z podstawowych instrumentów imperium zła jest propaganda i walka informacyjna i to co, robi Google i co my tu ustalamy to część walki o prawdę - o to, żeby prawdziwe informacje docierały także do Rosji i Rosjan - mówił po spotkaniach premier Morawiecki - Bardzo dziękuję za zobowiązanie po stronie Google do przekazania środków na wsparcie dla uchodźców, przekazanie środków dla Polski i organizacji pozarządowych w taki sposób, żeby polskie społeczeństwo nie musiało nieść na swoich barkach tego ciężaru. My chcemy pomagać naszym sąsiadom i pomagamy w sposób niebywały, w sposób zauważalny dla wszystkich. Polacy otwierają swoje serca, swoje drzwi, pomagamy we włączeniu w normalne życie społeczne.

Ukraińcy walczą tam o wolną Europę i żeby normalne życie mogło wrócić, a nie żeby agresywna siła mogła dyktować w przyszłości warunki w Europie - dodał szef rządu.

Do dziś skierowaliśmy ponad 35 mln dolarów do organizacji wspierających uchodźców, w tym 10 mln w grantach do NGO-sów, które pomagają uchodźcom przybywającym do Polski - poinformował z kolei prezes giganta technologicznego.