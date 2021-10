Piontkowski: 14 tys. zł kwoty podstawowej dla każdej szkoły

Podstawowa kwota, którą może otrzymać szkoła to 14 tys. zł plus 20 proc. wkładu własnego. Jeśli chodzi o placówki specjalne, to nawet do 100 tys. zł, a szkoły, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, mogą uzyskać do 35 tys. zł plus wkład własny – poinformował wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski

Podczas konferencji prasowej wiceszef resortu edukacji wskazał, że ten program po raz pierwszy wspiera przedszkola. Dotąd w poprzedniej edycji przedszkola nie mogły w nim uczestniczyć.

Chcemy, żeby czytanie dla najmłodszych dzieci było czymś naturalnym – zaznaczył. Nowym elementem w tym programie jest również to, że przewidujemy możliwość zakupu sprzętu dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ten sprzęt jest znacznie droższy, w związku z tym planujemy znacznie większe środki – mówił.

Piontkowski poinformował, że w kwestii programu „Aktywna tablica” w 2021 r. prawie 3 tys. placówek otrzyma dofinansowanie, prawie 70 mln zł.

Ze względu na liczbę szkół korzystają w największym stopniu województwa największe tj. mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie i podkarpackie – powiedział.

Wiceszef resortu edukacji zwrócił uwagę na to, że w ostatnich kilku miesiącach w edukacji doszło do rewolucji technologicznej.

Nauczyciele w większym stopniu używają narzędzi elektronicznych także w nauczaniu stacjonarnym – stwierdził.

Minister poinformował, że obecnie funkcjonuje zintegrowana z systemem informacji oświatowej platforma edukacyjna, na której zarejestrowanych jest 6 mln nauczycieli.

W składzie platformy znajduje się kilka elementów, m.in. kilkadziesiąt tysięcy materiałów dydaktycznych – podkreślił.

