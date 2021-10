Solaris: Dania zamawia elektryczne autobusy

Solaris pozyskał zamówienie na 14 dwuprzegubowych autobusów elektrycznych. Urbino 24 electric w wersji MetroStyle usprawnią transport publiczny w duńskim mieście Aalborg, obsługiwanym przez Tide Bus Danmark. Zamówienie z Danii jest pierwszym w historii na ten dwuprzegubowy autobus w wersji elektrycznej.

To wyjątkowe w skali Europy zamówienie, zarówno z uwagi na długość pojazdów, i ich specyficzny design. Dwuprzegubowe autobusy elektryczne marki Solaris będą obsługiwać ruch pasażerski w Aalborg, duńskim mieście położonym na Półwyspie Jutlandzkim. Tide Bus Danmark złożył zamówienie na 14 dwuprzegubowych autobusów elektrycznych w wersji MetroStyle. Są to pojazdy 24-metrowe o specjalnym designie, zaprojektowane specjalnie do obsługi systemów transportu publicznego typu Bus Rapid Transit (BRT). To bezprecedensowe zamówienie, zarówno z uwagi na długość pojazdów, jak i wybór designerskiej generacji MetroStyle.

Dania będzie pierwszym państwem, do którego dostarczymy elektryczne Urbino 24 MetroStyle. To generacja autobusów o dużej pojemności pasażerskiej i wyjątkowym designie, perfekcyjnie wpisującym się w charakter nowoczesnych miast. Jestem przekonany, że współpraca z Tide Bus Danmark otworzy nowy rozdział w naszej wspierającej zrównoważony transport miejski działalności” - dodał członek zarządu Petros Spinaris.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył ponad 20 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

ISBnews/RO