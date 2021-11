Złota polska jesień w całym kraju

W niedzielę umiarkowane zachmurzenie jest spodziewane na zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze będzie bezchmurnie, lub z niewielkim zachmurzeniem - zapowiada Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB. W ciągu dnia temperatura od 14 do 18 st. C.

„Najwięcej chmur będzie na zachodzie, gdzie spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na pozostałym obszarze kraju chmur będzie bardzo mało, lub wcale. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północy, 16-17 w centrum do 18 stopni na południu. Wiejący z kierunków południowych wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na terenach podgórskich w porywach może osiągać do 60 km/h. W wysokich partiach Tatr nadal będzie wiał silny wiatr, osiągający prędkość do 120 km/h” - powiedział Ogrodnik.

Noc z niedzieli na poniedziałek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na zachodzie kraju. W drugiej części nocy na wschodzie Podlasia i Lubelszczyzny może dojść do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w kotlinach górskich spadnie w okolice zera. W Małopolsce i na Podkarpaciu, w obniżeniach terenu termometry wskażą 1 stopień. Na północnym wschodzie możliwe są 3 stopnie, a na pozostałym obszarze od 6 do 8 stopni i 9 stopni nad samym morzem. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty. Najsilniej zawieje w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie wiatr w porywach osiągnie 70 km/h. W wysokich partiach gór prędkość wiatru będzie dochodziła do 100 km/h.

Od poniedziałku na zachodnich krańcach Polski pojawi się niż z opadami deszczu. Wschód Polski będzie jeszcze pogodny.

Marek Szczepanik (PAP), sek