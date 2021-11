Inflacja w Polsce? Lepiej nie patrzcie na Niemcy...

Niemcy to kolejny kraj zmagający się z wysoką inflacją. Jednak ceny towarów i usług tam obecne to jeszcze nic. Inflacja cen producentów może szokować

Dane z Niemiec to kolejna odsłona rosnącej presji inflacyjnej. Inflacja cen producentów wzrosła do 14,2% we wrześniu, z 12% w sierpniu. Był to najwyższy roczny wskaźnik od października 1974 r. Ceny gazu wzrosły o 58,9%, a ceny dostaw energii elektrycznej o 23,0% w stosunku do roku poprzedniego - napisał Jacek Rzeźniczek w serwisie Stooq. - Ekstremalnie wysoka inflacja PPI w Niemczech nie jest jednak wyłącznie pochodną rosnących cen energii. Presja cenowa jest szersza, o czym świadczy wzrost niemieckiego PPI ex-energy o 8,6% we wrześniu r/r - dodał.