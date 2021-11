Wybierz sprytne ubezpieczenie auta – Smart Casco

Przy zakupie auta większość z nas bierze pod uwagę kilka czynników: zwykło się uważać, że najistotniejszym z nich jest cena. Jednak coraz więcej osób zwraca też uwagę na estetykę, traktując pojazd nie tylko jak środek lokomocji (co oczywiście jest jego podstawowym zadaniem), ale i chcąc utrzymać samochód w jak najlepszym stanie, tak technicznym, jak i wizualnym. Nie ma w tym przypadku większego znaczenia, czy nabywamy auto nowe czy używane. Często też wyposażając pojazd w obowiązkowy pakiet ubezpieczenia OC, mamy z tyłu głowy myśl o tym, „co by było gdyby…”. Taki właśnie dylemat obrazuje historia pani Sylwii, mieszkanki jednego ze średniej wielkości miast na Ziemi Lubuskiej

Niedawno skończyłam studia i mając już swoje miejsce na ziemi – niewielkie lokum po babci – zdecydowałam się kupić auto. Dysponując kilkoma tysiącami złotych, postawiłam oczywiście na samochód z drugiej ręki. Jednym z pierwszych kroków związanych z jego zakupem było oczywiście znalezienie OC. Zastanawiałam się nad kilkoma ofertami, ale wciąż nie dawało mi spokoju pytanie, co będzie, jeśli - tak jak przed paroma laty - w moich okolicach wystąpi silne gradobicie lub wichury. Przecież nie mam garażu… Pamiętam jak wyglądał samochód rodziców, gdy spadła na niego spora gałąź. Koszt naprawy miał wtedy przekroczyć wartość samego pojazdu! Po tym zdarzeniu tata zdecydował się zabezpieczyć kolejne auto, obejmując je polisą AC. Dla mnie jednak kolejny wydatek byłby zbyt dużym obciążeniem. Poza tym nie spodziewałam się kradzieży mojego niemłodego już nabytku. Przeglądając ofertę LINK4 dowiedziałam się jednak o ubezpieczeniu Smart Casco, dostępnym dla klientów Towarzystwa. To było idealne rozwiązanie: mogłam w ten sposób zadbać o autko, wybierając wariant, chroniący je przed zagrożeniami, jakich niedawno doświadczyło wiele osób z moich okolic. Teraz, słysząc za oknem porywisty wiatr, albo czytając w internecie prognozy gradobicia, nie biegnę z przerażeniem do okna, stresując się kosztami, jakie przysporzy mi usunięcie skutków któregoś z tych kataklizmów. 49 zł za spokój ducha? To naprawdę fajna oferta – uśmiecha się kobieta.