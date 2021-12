Dobra decyzja jest zawsze smart, jak Smart Casco

Jak podnieść swoje bezpieczeństwo komunikacyjne, a jednocześnie zaoszczędzić na wydatkach? Posiadacze polisy OC w LINK4 mogą dodatkowo skorzystać z wybranego wariantu polisy Smart Casco. To znakomite rozwiązanie dla osób do tej pory oszczędzających na AC. Wydatek jest dużo mniejszy, a ochrona obejmuje te zagrożenia, których obawiamy się najbardziej

Kiedy na przełomie XIX i XX wieku nasz noblista, Władysław Reymont, pisał swoją słynną powieść „Chłopi”, oparł jej akcję na następstwie czterech pór roku, wyznaczających rytm życia i pracy mieszkańców ówczesnej wsi. Także niemal 300-letni utwór, „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego miał za pomocą muzyki oddać charakter przemian cyklicznie zachodzących w przyrodzie.

Dziś jednak nic nie wydaje się tak stałe. Obserwowane w ostatnich latach zjawiska uczą, że natura jest coraz bardziej nieprzewidywalna. Większość naukowców uważa, że są to skutki działalności człowieka – m.in. postępującej urbanizacji, uprzemysłowienia czy masowej wycinki lasów. Jedno jest pewne: zjawiska pogodowe są coraz bardziej gwałtowne i lubią niemiło zaskakiwać.

Ostrożności nigdy za wiele

Ulewy, wichury, huragany, gradobicie czy podtopienia – trzeba się z nimi coraz częściej liczyć. Szczególnie na przełomie pór roku, jak teraz, są to zagrożenia spędzające sen z powiek wielu kierowcom. Najbardziej niepokoją tych, którzy nie mają możliwości garażowania swojego pojazdu. Znakomitym zabezpieczeniem na wypadek gwałtownych działań przyrody jest kupno polisy AC. Wielu kierowców utrzymuje jednak, że pełen zakres ochrony nie jest w ich sytuacji na tyle potrzebny, by wydawać dodatkowe sumy na nieobowiązkowe ubezpieczenie. Pozostają więc niejednokrotnie w poczuciu niedosytu. Mając wykupione jedynie OC, ryzykują, że ich auto spotka zdarzenie mogące poważnie nadszarpnąć domowy budżet. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, LINK4 przygotował aż 5 wariantów ubezpieczenia Smart Casco.

Czym jest Smart Casco?

Smart Casco to taka mniejsza, spersonalizowana forma Autocasco, którą można dostosować do własnych preferencji lub potrzeb. Kierowca nie musi kupować pełnego pakietu, by chronić pojazd. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala zabezpieczyć auto jedynie przed sytuacjami, których obawiamy się najbardziej. Dostępne warianty to: żywioły, kradzież, kradzież + żywioły, szkoda całkowita + żywioły oraz opcja łącząca wszystkie trzy wymienione czynniki.

Swoją historię związaną z ubezpieczeniem Smart Casco opowiedziała nam pani Edyta (28 l.) ze Strzelec Krajeńskich:

Ziemia Lubuska, na której mieszkam od urodzenia, to kraina pięknej, ale i nieprzewidywalnej przyrody. W ostatnich latach często zdarzają się w naszej okolicy silne wichury i gradobicia. I to niezależnie od pory roku. Przez długi czas kupowałam tylko konieczną polisę OC. Jednak odkąd mój powiat zaczęły nawiedzać gwałtowne zjawiska pogodowe, myślałam o rozszerzeniu polisy o pakiet, który zabezpieczyłby mnie przed finansowymi konsekwencjami działania żywiołów. Tym bardziej że auto zostawiam przed domem. Kiedy mój agent powiedział mi o Smart Casco, zdecydowałam się przyjrzeć ofercie LINK4. Okazało się, że jest to bardzo elastyczna i zaskakująco tania opcja. Zamówiłam więc polisę, dokupując wariant Żywioły. I całe szczęście, bo nie minęło wiele czasu, kiedy moją okolicę nawiedziła wichura. Byłam akurat w pracy, kiedy zadzwoniła do mnie zdenerwowana mama i powiedziała, że na mój samochód spadła topola, której pień pękł w czasie szalejącej wichury i cały dach mam wgnieciony. Odebrało mi mowę. Urwałam się z pracy i mimo fatalnej pogody, pobiegłam pod dom, zobaczyć jakie szkody poczynił huragan. Auto miało pogiętą przednią część dachu i rozbitą szybę czołową, w której miejscu opierał się kawał pnia. Natychmiast zadzwoniłam do LINK4 i zgłosiłam szkodę. Pani na infolinii poinstruowała mnie, jakie są kolejne kroki. Musiałam jedynie przygotować niezbędne dokumenty. Następnie ustalono ze mną termin przyjazdu rzeczoznawcy. Po uznaniu zasadności moich roszczeń w przewidzianym terminie otrzymałam rzetelnie wyliczone odszkodowanie, co pozwoliło mi opłacić wszystkie prace blacharskie w moim aucie. Teraz z doświadczenia mogę spokojnie powiedzieć, że Smart Casco to naprawdę mądre rozwiązanie! Namawiam do niego znajomych, bo to się bardzo opłaca.

Nie tylko rodzinna Ziemia Lubuska pani Edyty zmaga się ostatnimi laty z konsekwencjami niestabilnej pogody. Dotyczy to niemal całej Polski, co zresztą dobitnie pokazują silne wichury, z którymi borykamy się choćby w ostatnich tygodniach. Warto wobec tego poszerzyć zakres ochrony pojazdu i zdecydować się na zakup polisy Smart Casco. Można wybrać taki wariant ubezpieczenia, który chroni auto wyłącznie od ryzyka, którego obawiamy się najbardziej. Dzięki temu cena polisy jest stosunkowo niska. Np. dobry kierowca, który czuje się pewnie za kierownicą i jeździ bezszkodowo, będzie mógł wybrać ubezpieczenie tylko od żywiołów i kradzieży, czyli zdarzeń, na które w zasadzie nie ma wpływu.

