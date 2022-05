Wybierz Smart Casco i nie bój się gradu ani wichury

Czy można zwiększyć ochronę pojazdu, jednocześnie oszczędzając na ubezpieczeniu Autocasco? Z LINK4 nie ma rzeczy niemożliwych

Kierowcy posiadający OC w LINK4 mogą skorzystać z wybranego wariantu polisy Smart Casco. To świetna opcja dla osób, które nie potrzebują pełnego zakresu AC lub chcą zaoszczędzić na wydatkach, ale nie kosztem bezpieczeństwa. W przypadku Smart Casco koszt ubezpieczenia jest znacznie mniejszy, a ochrona obejmuje te wybrane zagrożenia, których obawiamy się najbardziej.

Bądź mądry przed szkodą

Ulewy, wichury, huragany, gradobicie czy powodzie – coraz częściej musimy się z nimi zmagać niezależnie od pory roku. Obserwowane w ostatnich latach zjawiska przyrodnicze pokazują, że natura staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Większość naukowców uważa, że dzieje się tak wskutek działalności człowieka – postępującej urbanizacji, uprzemysłowienia czy masowej wycinki lasów. Jedno jest pewne: zjawiska pogodowe są coraz bardziej gwałtowne.

Najbardziej niepokoją tych, którzy nie mają możliwości garażowania swojego auta. Znakomitym zabezpieczeniem przed kaprysami przyrody jest kupno polisy AC. Wielu kierowców utrzymuje jednak, że pełen zakres ochrony nie jest w ich sytuacji niezbędny, tym bardziej, iż wiąże się z wydaniem dodatkowej sumy na nieobowiązkowe ubezpieczenie. Mając wykupione jedynie OC, ryzykują, że spotka ich zdarzenie, mogące poważnie nadszarpnąć domowy budżet. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych kierowców, LINK4 proponuje ubezpieczenie Smart Casco i to aż w pięciu wariantach.

Sprytny jak Smart Casco

Ubezpieczenie Smart Casco to mniejsza, spersonalizowana forma Autocasco. Oznacza to, że polisę można dostosować do własnych preferencji lub potrzeb. Kierowca nie musi kupować pełnego pakietu, by chronić swój pojazd. Ubezpieczenie Smart Casco pozwala zabezpieczyć auto przed tymi sytuacjami, których obawiamy się najbardziej. Dostępne warianty to: Żywioły, Kradzież, Kradzież plus Żywioły, Szkoda całkowita + Żywioły oraz opcja, łącząca wszystkie wymienione czynniki.

O swoim doświadczeniu ze Smart Casco opowiada pani Olga (34 l.) z Głogowa: Dolny Śląsk stał się ostatnio dość nieprzewidywalnym pogodowo regionem. Szczególnie dają się nam we znaki silne, huraganowe wiatry, występujące tak wiosną, jak i latem. Odkąd moje okolice stały się areną groźnych zjawisk przyrodniczych, zaczęłam się zastanawiać nad wykupieniem Autocasco. Tym bardziej że parkuję pod chmurką. O Smart Casco dowiedziałam się z artykułu w jednej z gazet. Wtedy przyjrzałam się bliżej ofercie LINK4.

Zapytałam też kolegę, który się u nich ubezpiecza, jak ocenia tego ubezpieczyciela – był bardzo zadowolony. Kiedy moje stare OC dobiegało końca, zdecydowałam się przejść do LINK4, kupując tam OC i Smart Casco z interesującym mnie wariantem Żywioły. Nawet nie przypuszczałam, jak szybko z niego skorzystam. W lutym wykupiłam polisę, a już w maju mój samochód uszkodził przewrócony przez wichurę uliczny znak drogowy. Wybita szyba od strony pasażera i spore wgniotki na dachu spowodowały bardzo duże straty i konieczność drogich napraw blacharskich. Na szczęście byłam ubezpieczona.

Z miejsca zadzwoniłam do LINK4, aby zgłosić szkodę. Wyjaśniono mi krok po kroku, co mam zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie. Musiałam przygotować niezbędne dokumenty. Ustalono też ze mną przyjazd rzeczoznawcy. Po uznaniu zasadności moich roszczeń w przewidzianym terminie wypłacono mi odszkodowanie, dzięki któremu pokryłam koszty wszystkich niezbędnych napraw. Smart Casco naprawdę działa, mogę z pełnym przekonaniem polecić tę polisę – za taką cenę to prawdziwa rewelacja!

Jak najwięcej za jak najmniej

Nie tylko Dolny Śląsk zmaga się ostatnimi czasy z konsekwencjami niestabilnej pogody. Dotyczy to niemal całej Polski, co dobitnie pokazują groźne wichury, z którymi borykamy się choćby w ostatnich dniach. Warto wobec tego poszerzyć zakres ochrony pojazdu i zdecydować się na zakup polisy Smart Casco. Można wybrać taki wariant ubezpieczenia, który chroni auto wyłącznie od ryzyka, którego obawiamy się najbardziej. Dzięki temu cena polisy jest stosunkowo niska. Np. dobry kierowca, który czuje się pewnie za kierownicą i jeździ bezszkodowo, będzie mógł wybrać ubezpieczenie tylko od żywiołów i kradzieży, czyli zdarzeń, na które w zasadzie nie ma wpływu.

Co zrobić, jeśli wartość samochodu przekracza granicę 40 000 zł? Wówczas warto skontaktować się ze specjalistami LINK4, którzy znajdą satysfakcjonujące rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Wybrany wariant ubezpieczenia Smart Casco dostępny jest w LINK4 tylko w pakiecie z OC.

Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

