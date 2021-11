Niemcy, czwarty eksporter broni, z niższą sprzedażą o 17 proc.

Wartość eksportu broni zatwierdzonego przez rząd Niemiec w pierwszej połowie br. była o 17 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r. - wynika z raportu ministerstwa gospodarki, na który powołuje się w środę dziennik „Sueddeutsche Zeitung”

Ogółem w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. zatwierdzono eksport broni i innego sprzętu wojskowego z Niemiec za 2,3 mld euro.

Najważniejsze dane, dotyczące eksportu broni za ten okres, resort gospodarki opublikował już w lipcu. „SZ” zwraca jednak uwagę, że obecny raport jest bardziej szczegółowy. Jak przypomina, od 2014 r. rząd dwa razy do roku informuje o swoich zezwoleniach eksportowych, co ma zapewnić większą przejrzystość.

Spadł zwłaszcza udział eksportu do tzw. krajów trzecich, tj. spoza UE i NATO. Dla tych państw wydano licencje eksportowe na 499 mln euro (w pierwszej połowie 2020 r. było to 1,74 mld). Eksport do tych krajów (…) wzbudza wątpliwości i kontrowersje z uwagi na sytuację w zakresie praw człowieka w niektórych z nich i ich zaangażowanie w konflikty – zaznacza „SZ”.

Pozwolenia na eksport uzbrojenia spadały nieprzerwanie w latach 2016-2018, potem jednak podskoczyły do rekordowej wartości 8,015 mld euro w 2019 roku. W 2020 r. ponownie spadły - do 5,82 mld euro - i ten spadkowy trend utrzymał się także w pierwszej połowie br.

Według serwisu Euroactiv Niemcy są czwartym największym eksporterem broni po USA, Rosji i Francji. Do USA należy 37 procent rynku światowego, do Rosji 20 proc., Francja ma w nim udział 8,2 proc. - a Niemcy 5,5 proc.

PAP/Euroactiv.pl/mt

