11 listopada: MON ogłasza Dzień szacunku dla munduru

Resort obrony organizuje Święto Niepodległości 11 listopada pod hasłem „Dzień szacunku dla munduru”; akcja ma zasięg ogólnopolski - 103 lata po odzyskaniu niepodległości w 103 jednostkach wojskowych w całym kraju żołnierze będą opowiadać o tradycjach polskiego munduru.

Resort obrony podkreśla, że tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, MON organizuje pod hasłem „Dzień szacunku dla munduru”.

Akcja ma zasięg ogólnopolski. „Zapraszamy do 103 jednostek wojskowych w całym kraju (w godzinach 10 - 15). 103 jednostki, bo właśnie w tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas +Dnia szacunku dla munduru+ będzie można dowiedzieć się czym jest mundur dla żołnierzy Wojska Polskiego, jak ważnym jest elementem dla naszego narodu i państwa” - podał resort obrony.

Żołnierze w jednostkach mają opowiadać odwiedzającym je cywilom o zasadach noszenia umundurowania, co oznaczają jego kolory, kroje oraz czym jest np. gapa, baretka i co oznacza m. in. żółty otok na wojskowej rogatywce.

„Dowiemy się, kto może nosić mundur wojskowy, dlaczego nie każdy ubiór przypominający mundur jest prawdziwym mundurem, i w jakich sytuacjach zobaczymy żołnierza umundurowanego na galowo, a w jakich na służbowo oraz dlaczego żołnierz ma zawsze nakrycie głowy” - zachęca MON.

W jednostkach będą zorganizowane pokazy mundurów i prezentacje sprzętu wojskowego. „Każdy zainteresowany tradycjami i historią Wojska Polskiego będzie mógł odwiedzić salę tradycji jednostki. To wyjątkowe miejsce, bo to właśnie tam eksponowany jest sztandar wojskowy. To najważniejszy i najcenniejszy znak jednostki wojskowej, świadczący o męstwie jej żołnierzy i bojowej zdolności jednostki. To jej tożsamość, duma i historia” - podkreśla organizator akcji.

Centralne obchody Święta Niepodległości odbędą się tradycyjnie o godz. 12 na Pl. Piłsudskiego w Warszawie. To tam żołnierze pełnią „wieczną wartę” przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W tych uroczystościach udział weźmie szef MON Mariusz Błaszczak. Uroczystości z udziałem żołnierzy odbędą się również w wielu polskich miejscowościach.

PAP/ as/