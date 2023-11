Prezydent: Dla Polaków 11 listopada to dzień radości, dumy i chwały

Polska trwa ponad tysiąc lat, nawet, jeżeli nie na mapie, to cały czas w sercach. Niech trwa przez kolejne tysiące, tak, jak chciał Paderewski - wielka, silna, wolna i niepodległa - powiedział w sobotę podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda.

W sobotę na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbywają się centralne obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zaapelował o to, aby pamiętać „zawsze o tych fundamentach”.

W istocie one są niezmienne. Tak, jak długo będziemy je mieli, tak, jak długo będziemy narodem, ze wszystkimi jego cechami, tak, jak długo będziemy pamiętali co, to jest nasz interes zachowując to, co nasze, tak, jak długo będziemy szanowali to, co było oparciem dla naszych przodków i co jest oparciem dla wielu z nas - tak długo będziemy trwali i tak długo będziemy rozumieli co to znaczy, że jesteśmy wspólnotą, która ma własny kawałek Europy, na którym może sama o sobie decydować i jak niezwykle to jest cenne - podkreślił.

Niech zawsze to będzie w naszej pamięci. Niech będzie to w pamięci naszych dzieci, naszych wnuków i wszystkich kolejnych pokoleń Polaków, aż do końca świata. Polska trwa ponad tysiąc lat, nawet, jeżeli nie na mapie, to cały czas w sercach, niech trwa przez kolejne tysiące, tak, jak chciał Paderewski - wielka, silna, wolna i niepodległa - powiedział.

Dla nas, Polaków, ten dzień 11 listopada jest dniem radości, jest dniem dumy, jest dniem chwały, jest dniem, w którym ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niebytu nasze państwo - Polska, odrodziło się - powiedział w sobotę podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent Andrzej Duda.

11 listopada to dzień, w którym nad wieloma krajami Europy i nie tylko, unosi się huk salutu armatniego. Salutu armatniego znaczącego wydarzenie sprzed 105 lat, salutu, który jednak inaczej brzmi w większości krajów europejskich, w szczególności we Francji i w krajach anglosaskich, a inaczej tutaj, u nas, w Polsce, zwłaszcza w Warszawie w czasie tej uroczystości - powiedział prezydent Duda.