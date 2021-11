Rzecznik MZ przedstawia dane o koronawirusie

W piątek mamy zaraportowanych poniżej 13 tys. przypadków COVID-19, zmarło około 30 osób - przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że w związku z dniem wolnym dane epidemiczne są raportowane z opóźnieniem.

Rzecznik MZ poinformował w TVN24, że w piątek odnotowano poniżej 13 tys. zakażeń.

Jest to liczba mniejsza, ale podkreślam, wczoraj mieliśmy dzień wolny, mieliśmy święto narodowe, więc wykonywanych było mniej testów, było mniej zleceń Podstawowej Opieki Zdrowotnej” - powiedział.

Podkreślił, że z tych przyczyn piątkowe dane nie oddają rzeczywistej sytuacji. „To, co oddaje rzeczywistość, to te wzrosty na poziomie mniej więcej 50 proc. tydzień do tygodnia” - wskazał.

Jak dodał, w niektórych regionach - np. na Podlasiu - jest już blisko szczytu epidemii.

Sytuacja zaognia się w takich województwach, jak Małopolska, Wielkopolska, Śląsk, Opolskie” - powiedział.

Rzecznik przekazał, że zgodnie z piątkowymi danymi zmarło około 30 osób z COVID-19,

Tu też nadmieniam, że raportowanie przez szpitale w dni wolne jest opóźnione. Dane ze święta narodowego pewnie będą zaraportowane jutro, bądź nawet w poniedziałek” - dodał Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że według obecnych prognoz, w szczycie epidemii może być nawet 30 tys. przypadków. „Ten szczyt czwartej fali epidemii powinniśmy osiągnąć na przełomie listopada i grudnia. Natomiast szczyt hospitalizacji jest zawsze o tydzień, dwa przesunięty, więc pewnie będziemy się z nim mierzyli w połowie grudnia” - zaznaczył rzecznik MZ.

Czytaj także: Lek na COVID-19 dostępny w Polsce w połowie grudnia?

(PAP)/gr