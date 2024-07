Nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców od 1 stycznia?

Chciałbym, żeby nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie już 1 stycznia – powiedział minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że zależy mu, by powstał wspólny rządowy projekt. Takie rozwiązanie powinno być wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Skorzystać miałoby na nim 93 proc. osób prowadzących działalność gospodarczą.

W marcu minister finansów i minister zdrowia zaprezentowali założenia do zmian składki zdrowotnej, dotyczące przedsiębiorców rozliczających PIT w jednej z czterech form: skali podatkowej, 19-proc. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub przez kartę podatkową. Zgodnie z tą propozycją przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej (a jest to aż 1,3 mln podmiotów) mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W przypadku płacących podatek liniowy, składka ma być naliczana w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Z kolei osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mieliby zapłacić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia do miesięcznego przychodu wynoszącego czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia. I wreszcie przedsiębiorcy na karcie podatkowej mieliby płacić składkę w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, również bez możliwości odliczenia od podatku.

PSL chce kompromisu

Oprócz propozycji MF i MZ swój projekt zmian złożyła w Sejmie Polska 2050. W miejsce kwotowego poziomu składki ugrupowanie Szymona Hołowni zaproponowało ryczałtowe kwoty 4, 7 i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia, w zależności od dochodu. Autorskie propozycje zapowiedziały także Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiedział, że jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu w sprawie składki zdrowotnej z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia, to jego partia ma przygotowany kompromisowy projekt. Według niego, proponowany przez Polskę 2050 projekt jest zbyt daleko idącym rozwiązaniem, z kolei zapisy proponowane przez MF – zbyt zachowawcze.

Jedyny słuszny kierunek

„Wiemy, że musimy obniżyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Chciałbym, żebyśmy mieli jeden wspólny, rządowy projekt. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie znajdziemy, bo jest wola ze strony koalicjantów. To jedyny słuszny kierunek” – ocenił Andrzej Domański, szef resortu finansów. Pytany na antenie TVN24 o to kiedy polski przedsiębiorca zapłaci niższą składkę zdrowotną, minister powiedział, że chciałby, aby takie rozwiązanie zostało wypracowane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Sejm zbiera się w połowie września. Myślę, że wtedy będziemy już pracować, żeby nowa składaka zdrowotna weszła w życie od 1 stycznia przyszłego roku – powiedział Domański.

Obecnie składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9 proc. Tyle samo płacą prowadzący działalność na skali podatkowej. Przedsiębiorcy na podatku liniowym odprowadzają składkę w wysokości 4,9 proc., a płacący podatek ryczałtowy – trzy poziomy składki ryczałtowej, w zależności od przychodu.

PAP, Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zabiorą? Obiecany zasiłek pogrzebowy 6450 zł, jest 4000 zł

NATO brakuje amunicji, bo tylko Polacy produkują trotyl

Aż 25 tys. zł miesięcznie. Praca od zaraz

Pompy ciepła w opałach

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: