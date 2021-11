GALERIA. Największy samolot świata na lotnisku w Jasionce

Do podrzeszowskiego lotniska w Jasionce w sobotę przed północą przyleciał największy samolot na świecie, 6-silnikowy An-225 Mrija. Przywiózł z Chin zwoje aluminium, których odbiorcą jest jedna z firm. Odlot samolotu został zaplanowany na niedzielę na godz. 14.

Jak poinformował w niedzielę wiceprezes zarządu spółki zarządzającej lotniskiem w Jasionce Michał Tabisz, łączna waga transportowanego frachtu wyniosła ok. 150 ton, rozładunek trwał blisko 6 godzin. Odbiorcą aluminium była grupa CANPACK.

Jak podkreślił Tabisz, od strony operacyjnej obsługa lotniskowa Mriji nie różni się od innych wielkich transportowców, takich jak m.in. An-124 Rusłan, które wielokrotnie lądowały w Jasionce.

Podrzeszowskie lotnisko ma sprzyjające parametry do obsługi tak dużych maszyn. W Jasionce, obok Warszawy i Katowic, jest najdłuższa droga startowa w Polsce - długość 3200 m i szerokości 65 m.

Pewnym wyzwaniem jest niecodzienna rozpiętość skrzydeł Mriji, która wymaga od obsługi naziemnej dodatkowych działań zabezpieczających infrastrukturę płyty lotniskowej. Warto zaznaczyć, że w organizację tego rodzaju transportu, oprócz portu lotniczego i przewoźnika, zaangażowane są firmy logistyczne oraz operatorzy czarterów cargo - w tym wypadku była to międzynarodowa firma Gebrüder Weiss – zaznaczył Michał Tabisz.

Zapowiedział, że kolejna wizyta An-225 na podrzeszowskim lotnisku spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu.

An-225 Mrija to sześciosilnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej, pochodzący z biura konstrukcyjnego Antonowa, zbudowany w zakładzie O.K. Antonowa w Kijowie. Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. Zbudowano tylko jeden egzemplarz, natomiast budowy drugiego nie ukończono.

Rozpiętość skrzydeł An-225 to 88,4 m. długość samolotu wynosi 84 m, a wysokość to 18,1 m. Do tej pory maszyna lądowała w Polsce trzykrotnie, ostatni raz w 2020 r. na lotnisku Chopina, kiedy dostarczyła materiały medyczne z Chin.

Zdjęcia: PAP/Darek Delmanowicz

PAP/RO