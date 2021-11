Znaczenie oferty najmu instytucjonalnego

Zapotrzebowanie na mieszkania oferowane w ramach najmu instytucjonalnego jest ogromne. Świadczy o tym także zainteresowanie ofertą PFR Nieruchomości – pisze Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

11 stycznia 2021 r. punktualnie o godzinie 10 rozpoczęliśmy nabór do naszej największej inwestycji – katowickiego Nowego Nikiszowca, projektu wyjątkowego z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest jego skala – to ponad pół tysiąca mieszkań, które jednego dnia zaoferowaliśmy rynkowi. Nie bez znaczenia była także sama lokalizacja inwestycji, która zdeterminowała jej architektoniczny kształt. Składające się na trzy kwartały ceglaste budynki z charakterystycznym czerwonym motywem przy oknach są swoistym hołdem dla pierwowzoru starszego o sto lat górniczego osiedla Nikiszowiec.

Nasza inwestycja miała tę śląskość odtworzyć, ale w jej nowoczesnym, XXI-wiecznym wydaniu. Jak szybko się okazało, osiedle podobało się nie tylko nam. W lutym Nowy Nikiszowiec otrzymał nominację do prestiżowej Nagrody im. Miesa van der Rohe, zwanej „architektonicznym Oscarem”, a w kwietniu – Real Estate Impactor za „wizję zmieniającą oblicze miasta”. Osiedle wpisało się w krajobraz stolicy Górnego Śląska. Co więcej, na naszych oczach staje się jej rozpoznawalną marką. Choć wspomnianego 11 stycznia wierzyliśmy w wysoką jakość oferowanych przez nas mieszkań, zainteresowanie 513 lokalami na wynajem przy ul. Gospodarczej przerosło nasze oczekiwania. W ciągu trzech godzin od uruchomienia rekrutacji wpłynęło niemal 700 wniosków, po dobie było ich już ich dwa razy więcej niż oferowanych mieszkań. Nabór trwał trzy tygodnie i przyniósł rezultat w postaci 2 116 wniosków – czyli ponad czterech chętnych na jeden lokal. Była końcówka stycznia, przed spółką PFR Nieruchomości było jeszcze sześć naborów, które zaplanowaliśmy na pierwsze półrocze 2021 r. Jak się później okazało, zainteresowanie naszymi mieszkaniami na wynajem było ogromne. Prawdziwy rekord padł w Świdniku – tam na jedno spośród 108 oferowanych mieszkań przypadało ponad dziewięć wniosków, z kolei w Krakowie liczba aplikujących przekroczyła nawet skalę zainteresowania lokalami w Katowicach. Podczas trwającego niemal miesiąc naboru w stolicy Małopolski spłynęło 2 576 wniosków. Siedem lokalizacji, prawie 1,6 tys. mieszkań i ponad 8,3 tys. chętnych. Te liczby mówią same za siebie – zapotrzebowanie na mieszkania oferowane w ramach najmu instytucjonalnego jest ogromne. Świadczy o tym także zainteresowanie ofertą PFR Nieruchomości – dziś to niemal 3,6 tys. lokali w dwóch funduszach.

Fundusz Mieszkań dla Rozwoju

Stale rosnące ceny mieszkań deweloperskich i konieczność posiadania znacznego wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego to główne powody, dla których coraz więcej Polaków interesuje się najmem instytucjonalnym. Elastyczność finansowa i mobilność zawodowa w tym kontekście również pozostają nie bez znaczenia. Ponadto w 2020 r. banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów na zakup własnego mieszkania, zwłaszcza osobom pracującym w sektorach gospodarki najbardziej dotkniętych efektami pandemii, takich jak turystyka czy gastronomia. Dodatkowo niepewność na rynkach pracy najmocniej dotkniętych pandemią sprawiła, że wielu Polaków wstrzymało się z długofalowymi zakupami i szuka dla nich alternatywy. Duże zainteresowanie długoterminowym najmem mieszkania jest widoczne w inwestycjach Funduszu Mieszkań na Wynajem, który oferuje wyposażone lokale o wysokim standardzie w największych polskich miastach – Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu. Po chwilowym spadku zainteresowania w pandemicznym 2020 r. poziom wynajęcia wrócił do wyniku sprzed lockdownu w ubiegłym roku. Pod koniec czerwca bieżącego roku poziom wynajęcia sięgał 95 proc.

Nowe dostępne cenowo mieszkania to oferta dla tych, których dochody są zbyt wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie ich poziom nie pozwala na zakup lub wynajęcie samodzielnego mieszkania. To, zgodnie z danymi Fundacji Habitat for Humanity, aż 40 proc. społeczeństwa. Jednakże nie tylko grupa docelowa, do której skierowane są działania Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, lecz także lokalizacje inwestycji mieszkaniowych wyróżniają jego ofertę na tle rynku komercyjnego. Deweloperzy i fundusze zagraniczne koncentrują swoją aktywność w największych polskich miastach. Natomiast inwestycje Funduszu Mieszkań dla Rozwoju są realizowane we współpracy z samorządami, także w mniejszych ośrodkach miejskich, co czyni z nich skuteczne narzędzie do wspierania polityki mieszkaniowej na poziomie lokalnym. O potrzebie wypełniania luki na rodzimym rynku mieszkaniowym świadczy poziom wynajęcia lokali wybudowanych ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. W połowie 2021 r. sięgał on niemal 100 proc.

Mieszkanie na Start

Ważnym uzupełnieniem oferty Funduszu Mieszkań dla Rozwoju są dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Program został uruchomiony 1 stycznia 2019 r. Dopłaty, które finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, są przyznawane na 15 lat najemcom nowych mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą. Najemcy mieszkań powstających w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego mogą się ubiegać o takie wsparcie dzięki temu, że spółka PFR Nieruchomości zaprasza do współpracy lokalny samorząd, z którym ściśle współpracuje przy naborze najemców do nowo powstających inwestycji. Pierwszymi korzystającymi z dopłat byli lokatorzy mieszkań wybudowanych w Białej Podlaskiej. W 2020 r. wszystkie inwestycje, którymi zarządza spółka PFR Nieruchomości, zostały objęte programem Mieszkanie na Start. W 2020 r. kwota comiesięcznych dopłat do czynszów wyniosła niemal 95 tys. zł. Otrzymało je ponad 60 proc. najemców, czyli 338 rodzin.

W dobie pandemii – i tak stale obecna w publicznej debacie – tematyka mieszkaniowa nabiera szczególnego znaczenia. Dostępność dachu nad głową dla wszystkich grup społecznych – niezależnie od zasobności portfela, wieku czy miejsca zamieszkania – jest dziś jedną z kluczowych spraw. W 2020 r. na nowo powróciły pytania o jakość i funkcjonalność przestrzeni, w których mieszkamy, o ich zrównoważoną dostępność czy o technologie przyśpieszające ich budowę. Ważnym tematem w dyskusji o polskim rynku mieszkaniowym była także rozwijająca się oferta najmu instytucjonalnego, która sprawia, że mieszkanie może być usługą, a nie najważniejszą życiową inwestycją.

Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości SA

