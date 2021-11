Szczyt cyfrowy ONZ – IGF 2021 w Polsce coraz bliżej – weź udział w globalnej dyskusji!

Polska po raz pierwszy zaprezentuje się w roli gospodarza Szczytu Cyfrowego ONZ IGF. W związku z przygotowaniami do szesnastej edycji tego wydarzenia, 9 listopada o godzinie 9.30 odbyła się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej, konferencja prasowa pt. „Szczyt Cyfrowy ONZ - globalna dyskusja o świecie cyfrowym już za miesiąc w Polsce”

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Szubert, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. europejskiej polityki cyfrowej i Przewodniczący Komitetu Programowego Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021, a także Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK i Roman Malinowski, Dyrektor ds. Rejestru Domen Internetowych w NASK.

Już dwa lata temu, podczas Szczytu w Berlinie, została podjęta decyzja, że Polska będzie gospodarzem kolejnej edycji IGF, która odbędzie się w tym roku w Katowicach w dniach 6-10 grudnia – powiedział Krzysztof Szubert. – Podczas Szczytu Cyfrowego odbędzie się 300 różnych wydarzeń, aktywności i inicjatyw, takich jak wykłady, debaty i warsztaty, poświęcone tematyce świata cyfrowego – poczynając od legislacji poprzez technologie obecnie dostępne po technologie przyszłości, np. kwantowe – dodał.

Pojawią się również tematy bardziej ogólne, horyzontalne, jak choćby te związane z dostępem do internetu, ponieważ w tym momencie pół świata nadal takiego dostępu nie ma. Ten temat jest szczególnie ważny z perspektywy ONZ.

Zainteresowanie Szczytem jest bardzo duże, mamy już ponad 3 tysiące rejestracji, co ciekawe 90% z nich pochodzi spoza Polski, dlatego gorąco zachęcamy również Państwa – ekspertów w dziedzinie cyfryzacji, osoby zainteresowane cyfryzacją, studentów, media – do rejestracji. Warto zrobić to jak najszybciej, ponieważ pomimo dużych możliwości Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, liczba miejsc jest ograniczona – mówił Krzysztof Szubert - Myślą przewodnią tegorocznego szczytu jest hasło – Internet United, czyli dostępny, zjednoczony, przyjazny internet dla wszystkich.

Jeśli chodzi o przebieg wydarzenia to 6 grudnia jest tak zwanym dniem zero, pozostającym w gestii gospodarza, czyli w tym roku Polski. Tego dnia będzie wiele wydarzeń zaproponowanych właśnie przez polskich interesariuszy. Kulminacją tego dnia będzie uroczysta gala i koncert w NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia). Z kolei 7 grudnia przed południem odbędą się spotkania i panele z przedstawicielami najwyższego szczebla z całego świata. Tego samego dnia około południa rozpoczną się merytoryczne, specjalistyczne wykłady, spotkania i dyskusje, które potrwają do końca Szczytu.

Bardzo ważnym elementem jest Szczyt Młodych IGF, czyli Youth Summit IGF, inicjatywa również zaproponowana przez Polskę. - Uważamy, że należy jak najlepiej zadbać o kadry, które przejmą po nas działania związane z cyfryzacją – powiedział Krzysztof Szubert i dodał: - Pełny program można znaleźć na dedykowanej stronie, czyli www.igf2021.pl Dyrektor NASK Wojciech Pawlak powiedział: - Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że możemy być współorganizatorami tego wydarzenia, ponieważ przyszłość cyfrowa jest niezwykle ważna, a wręcz można powiedzieć, że innej przyszłości nie ma. Dlatego tak bezcenne jest to globalne spotkanie, a w jego ramach także to spotkanie młodych ludzi. Drugim ważnym dla nas wątkiem tematycznym jest oczywiście cyberbezpieczeństwo, które obecnie nabiera szczególnego znaczenia. NASK, dzięki swojej historii, potrafi łączyć środowiska naukowe, akademickie, organizacji pozarządowych, społeczeństwa informacyjnego oraz przedstawicieli rządu, ale też biznesu. Nasze doświadczenia z budowy relacji pomiędzy tymi grupami chcemy przełożyć na owocne spotkania i debaty podczas Szczytu Cyfrowego ONZ – podsumował Wojciech Pawlak.

Na zakończenie podkreślono, iż udział w Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021 jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji na Szczyt Cyfrowy ONZ-IGF 2021: https://www.gov.pl/web/igf2021