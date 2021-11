Nowa umowa podatkowa z Maltą uszczelni system podatkowy

Podpisanie Protokołu zmieniającego polsko-maltańską umowę to element polityki podatkowej Polski, który ma ograniczyć wykorzystywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym - uważa wiceminister finansów Jan Sarnowski

15 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta 7 stycznia 1994 r.

Zmiany te - jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie - są nakierowane na uszczelnienie systemu podatkowego, przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Uwzględniają one zarówno obecną politykę podatkową Polski, jak i mechanizmy wypracowane w ramach projektu OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), które znalazły odzwierciedlenie w wielostronnej Konwencji MLI, podpisanej przez Polskę w 2017 r.

Resort dodał, że nowa umowa z Maltą zawiera regulacje o charakterze uszczelniającym, uzupełniając tym samym mechanizmy wprowadzone do umowy przez Konwencję MLI. W efekcie umowa będzie dostosowana do najwyższych standardów w zakresie współpracy podatkowej i przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Ważną zmianą uszczelniającą będzie dodanie do umowy klauzuli testu głównego (PPT) - podkreśliło MF.

W ocenie Sarnowskiego klauzula PPT będzie działać podobnie jak funkcjonująca już w Polsce od 2016 r. ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uniemożliwi ona podmiotom operującym pomiędzy Polską a Maltą korzystanie ze sztucznych, często fikcyjnych transakcji dla obniżenia wysokości płaconych w Polsce podatków – dodaje wiceminister Sarnowski.

Inną ważną zmianą - jak wskazano - jest wprowadzenie w stosunkach pomiędzy Polską a Maltą tzw. klauzuli nieruchomościowej. Daje ona Polsce prawo opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów lub akcji spółki, której majątek składa się głównie z położonych w kraju nieruchomości.

W umowie z Maltą zmieniona zostanie również metoda unikania podwójnego opodatkowania. Będzie stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego, pozwalająca na większą kontrolę osiągniętych za granicą dochodów polskich podatników - poinformował resort.

Podpisanie protokołu to efekt bardzo dobrej współpracy między Polską i Maltą. To także dowód silnej woli politycznej obu państw co do wspólnego zwalczania oszustw podatkowych i dbałości o równe zasady konkurencji dla firm działających na naszych rynkach – podsumował wiceminister Sarnowski.