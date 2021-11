Jesteście pełnoletni? Od dziś możecie się doszczepić!

Zgodnie z nowymi przepisami od wtorku osoby pełnoletnie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w istniejących punktach szczepień, których jest w kraju ok. 3 tys. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Zgodnie z nowymi przepisami od wtorku osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18 lat (ok. 30 mln osób) będą mogły zaszczepić się bezpłatnie w istniejących punktach szczepień. Jest ich około 3 tys.

„Za podjęciem działań prewencyjnych oraz zmierzających do wykorzystania zgromadzonych rezerw strategicznych przez zmianę grupy uprawnionej na osoby, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia, przemawia aktualny stan zaszczepienia ogólnej populacji (wiek 0,5 - 100 lat) do dnia 5 listopada 2021 r. szacowany na poziomie 1 mln osób” - napisano w ocenie skutków regulacji.

Tymczasem - jak podano - do 5 listopada liczba osób z grona uprawnionych do refundacji nie przekroczyła 250 tys. osób, „przy docelowej szacowanej realizacji 3 mln szczepień”.

Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Lista punktów szczepień znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Dotychczas refundowano szczepionkę 13 grupom osób wskazanym do szczepienia z racji narażenia w sposób szczególny na zakażenie wirusem tej choroby w wyniku wykonywanych obowiązków zawodowych (m.in. osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, żłobkach, placówkach oświatowych), z powodu miejsca ich pobytu (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, oddziały opieki długoterminowej) lub wieku (osoby powyżej 75 lat).

