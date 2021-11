Prezes PGE: Zbliżamy się do rozstrzygnięć przy wydzieleniu aktywów do NABE

PGE zbliża się do ważnych rozstrzygnięć w związku z wydzieleniem aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Spółka prowadzi prace porządkujące struktury wewnątrz grupy - poinformował w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

„Tworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to dla nas szalenie ważny projekt. Strategia PGE i realizacja tak szerokiego zakresu inwestycji dekarbonizujących polską energetykę nie jest realna bez wydzielenia aktywów węglowych” - powiedział szef PGE podczas konferencji prasowej.

„W tym kluczowym procesie (…) zbliżamy się do ważnych rozstrzygnięć. Kontynuujemy prace z porządkowaniem struktur wewnątrz grupy, tak aby przygotować nasze aktywa do wydzielenia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego” - dodał.