Skutecznie zmieniamy rynek naftowy, dbamy o środowisko

Ostatnie pięć lat rynku naftowego w Polsce to historia sukcesu jego rozwoju, co było możliwe dzięki zmianom prawnym skutecznie wprowadzonym przez rząd RP. Ograniczyły one znacznie nielegalny obrót paliwami. W tym właśnie miejscu rozpoczyna się nowy rozdział dla PERN, który rzetelnie wypełnia rolę partnera dla biznesu. Firma efektywnie połączyła kwestie niezależności surowcowej z oczekiwaniami klientów, odpowiadając na wzrost zapotrzebowania w zakresie magazynowania paliw znajdujących się w legalnym obrocie. Nowe inwestycje spółki to coraz większa dbałość o środowisko naturalne – pisze Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Bezpieczeństwo, klienci i ochrona środowiska

Dziś wszystkie koncerny działające w branży ropy i paliw stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznej odpowiedzi na zmiany cywilizacyjne. Firmy wypracowują nowe modele biznesowe, aby działać w sposób bardziej ekologiczny. Niektórzy gracze stawiają na rozwój OZE, inni w większym stopniu chcą się skoncentrować na obrocie czystą energią.

PERN także będzie inwestować w badania i rozwój, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii. Chcemy się dobrze przygotować do nieuchronnych zmian wynikających z trendów rynkowych dotyczących paliw kopalnych. Ze względu na rolę, jaką firma odgrywa na rynku ropy i paliw, będziemy kontynuowali strategiczne inwestycje w tym obszarze, bo warunkują one funkcjonowanie polskiej gospodarki i – mimo zmian rynkowych – w dalszym ciągu odpowiadają na zapotrzebowanie klientów. Spółka w ciągu ostatnich pięciu lat efektywnie ukończyła wiele projektów w tym zakresie.

Dodatkowo PERN będzie realizował zadania, przykładając jeszcze większą wagę do ochrony środowiska. W najbliższych latach firma przewiduje przeznaczenie na ten cel ponad 80 mln zł. Chodzi m.in. o unowocześnienie instalacji odzysku par benzyn, oczyszczalni ścieków, przebudowę systemów kanalizacji deszczowo-przemysłowych, modernizację oświetlenia.

Także budowa kolejnych zbiorników na ropę naftową i paliwa odbywa się w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa ekologicznego z zastosowaniem podwójnych płaszczy, podwójnego dna i specjalnych geomembran, których celem jest ograniczenie ryzyka wycieków ropy naftowej lub paliw do środowiska.

Bałtyk kluczowy dla niezależności energetycznej – w tym roku oddaliśmy do dyspozycji klientów Terminal Naftowy w Gdańsku

Na przestrzeni lat 2016–2020 PERN zrealizował ambitny program inwestycyjny, który wyniósł niemal 1,6 mld zł. Polska stała się niepodległa energetycznie w zakresie ropy i paliw. Dowodzi tego fakt, że dziś nasze rafinerie mogą w sposób elastyczny kupować ropę naftową w dowolnym zakątku świata, kierując się jakością, ceną i pewnością dostawy surowca. PERN gwarantuje, że m.in. dzięki nowym zbiornikom na ropę – o łącznej pojemności prawie 600 tys. m³ zarówno w Terminalu Naftowym w Gdańsku, jak i Bazie Gdańsk – będzie można ten surowiec magazynować i wykorzystywać w miarę potrzeb. Nieprzypadkowo nowe inwestycje zostały zlokalizowane u wybrzeży Morza Bałtyckiego, bo ten kierunek pozwala Polsce na pełną niezależność, jeśli chodzi o pozyskiwanie surowca.

PERN przykłada również dużą wagę do rozwoju morskiego hubu paliwowego w Dębogórzu. Terminal ten to dziś jeden z kluczowych elementów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. To jedyny terminal w kraju, który umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie pojemność magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo ruszy tam także budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Całości dopełni modernizacja frontu kolejowego.

Nasze inwestycje w infrastrukturę były realizowane również w trudnym okresie pandemii. Dzięki wdrożonemu nowemu modelowi zarządzania i ostrym rygorom sanitarnym realizowaliśmy te projekty bez istotnych odchyleń od harmonogramu lub często nawet przed czasem. To zasługa całego zespołu PERN, który stanął na wysokości zadania i potwierdził, że znajduje się na właściwym miejscu.

Bezpieczeństwo na rynku paliw, biopaliwa w centrum uwagi

W tym roku, w ramach realizowanego przez PERN programu Megainwestycje, zakończyliśmy drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych baz paliw, a w sumie w ciągu czterech lat oddaliśmy aż 13 nowych zbiorników na paliwa o łącznej pojemności 350 tys. m³ (I i II etap rozbudowy). Obecnie jesteśmy w trakcie etapu III. Nasze projekty inwestycyjne realizują w większości polskie konsorcja, co oznacza, że dajemy dodatkowy impuls rodzimej gospodarce. Naszych wykonawców nie pozostawiliśmy także w czasie pandemii, wdrażając specjalny pakiet antykryzysowy, który pomógł im płynnie funkcjonować w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Jednocześnie rozpoczęliśmy budowę rurociągu paliwowego z bazy w Boronowie do Terminala paliw w Trzebini, który stabilizuje i przyśpiesza dostawy paliw na Śląsk. Zamierzamy ukończyć tę magistralę w III kwartale 2022 r.

Ta forma logistyki paliw jest najtańszą i najbardziej ekologiczną formą ich dystrybucji. Ilość paliwa dostarczana przez tę magistralę odpowiada 90 cysternom kolejowym lub ponad 150 autocysternom dziennie, dzięki czemu zmniejsza się emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery.

Dodatkowo rozwijamy nasze pojemności w obszarze biopaliw. Modernizujemy bazy paliw, by umożliwić klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w perspektywie 2030 r.

Nasz program rozbudowy instalacji biokomponentów jest w zaawansowanej fazie realizacji. Aż w siedmiu naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej przeznaczonej biokomponentom. Dzięki inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4 350 m³, czyli aż o dwie trzecie.

PERN to spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną naszego państwa. Stoimy na straży bezpieczeństwa surowcowego i paliwowego. Rozwijamy nasz potencjał i przygotowujemy się do zmian rynkowych w sektorze energetyki. Jesteśmy i pozostaniemy liderem logistyki w tym obszarze. Po prostu zaspokajamy potrzeby logistyczne naszych klientów.

Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN

