Rok ustawy antyprzemocowej. Tysiące domów wolnych od przemocy

Mija rok od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej. Bilans tej ustawy podsumował jej współautor i promotor wiceminister Marcin Romanowski z resortu sprawiedliwości

Na początku chciałbym zwrócić uwagę na to, jak potrzebne było w Polsce pra­wo, które zagwarantuje osobom dotkniętym przemocą realne narzędzie ochrony. Ocena dotychczasowych rezultatów ustawy antyprzemocowej tylko to potwierdza. Po roku od wejścia w życie ustawy mogę więc z dumą stwierdzić, że natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia faktycznie działają, stanowiąc skuteczną i realną pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową. Świadczą o tym chociażby statystyki. W całym okresie obowiązywania ustawy, tj. od 30.11.2020 r. do 15.11.2021 r. wydanych zostało łącznie 3207 nakazów i zakazów. Suche statystyki nie oddają jednak prawdziwego znaczenia tych liczb, a w rzeczywistości to tysiące domów, które zostały uwolnione od przemocy, tysiące kobiet mogących w końcu czuć się bezpiecznie we własnym domu. Jestem z tych efektów bardzo usatysfakcjonowany, stworzyliśmy mechanizm działający sprawnie, skutecznie i bezbłędnie. Ustawa antyprzemocowa wyznacza europejskie standardy walki z przemocą domową - mówi Romanowski.

Papier przyjmie wszystko, można napisać przełomową ustawę, która w teorii rozwiązuje cały problem. Bez odpowiedniego przełożenia jej zapisów na życie pozostanie tylko kolejnym nic nieznaczącym dokumentem. W przypadku ustawy antyprzemocowej to policjanci i żołnierze ŻW stanowią kluczowe ogniwo w zastosowaniu nakazu opuszczenia domu i zakazu zbliżania się przez przemocowca. Mając na celu prawidłowe wdrożenie ustawy antyprzemocowej, Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla policji i Żandarmerii Wojskowej interdyscyplinarne szkolenia, w których przeszkolono około 29 tys. funkcjonariuszy policji, około 1,1 tys. żołnierzy żandarmerii. Przeszkoliliśmy też ponad 550 osób pierwszego kontaktu, które w ramach Funduszu Sprawiedliwości zapewniają bezpośrednią pomoc i wsparcie osobom pokrzywdzonym. Dzięki temu mamy pewność, że zarówno służby, jak i inne zaangażowane podmioty sprawnie posługują się narzędziami, w jakie wyposażyła je ustawa antyprzemocowa - dodaje.