Pakiet antyinflacyjny. Premier: sprawdzimy, czy koncerny nie podwyższają marż

UOKiK i inne urzędy sprawdzą, czy koncerny nie podwyższają marż, ściągając więcej pieniędzy z klientów w związku z obniżkami wprowadzonymi przez pakiet antyinflacyjny - powiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wywiadzie dla TVP.

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy obniżającej akcyzę na paliwo i prąd. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji zapowiedział także obniżkę VAT na gaz ziemny, prąd i ciepło systemowe.

Zaproponowaliśmy obniżkę podatków, obniżkę akcyzy i VAT na energię elektryczną, na gaz, na benzynę. Będziemy sprawdzać, czy koncerny nie podwyższają sobie marż. Zero kalkulowania w taki sposób, że możemy więcej pieniędzy ściągnąć z klientów, ponieważ rząd zaoferował obniżkę. Nie pozwolimy na to, bo szłoby to w poprzek naszym zamiarom - powiedział szef rządu w wywiadzie dla TVP.

Premier ocenił, że ludzie niepokoją się inflacją, bo za poprzednich rządów „Platformy, PSL czy SLD żadnych pakietów antyinflacyjnych nie było”.

My jesteśmy pierwszym rządem, który robi bardzo poważny pakiet antyinflacyjny. On polega na tym, że obniżamy bardzo wiele podatków po to, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach obywateli - podkreślił. Jak mówił, dzięki działaniom rządu w „portfelach rodziny, która ogrzewa dom gazem” powinno zostać „w kwartale ok. 140-150 zł, czyli ok. 50 zł miesięcznie”.

W ocenie Morawieckiego rosnące ceny gazu to jedna z głównych przyczyn, dla których inflacja gwałtownie przyrasta. Jak stwierdził, jest ona „zaimportowana” z zagranicy poprzez wysokie ceny gazu, uprawnień do emisji CO2 oraz m.in. wskutek pandemii.

Według premiera wysokie ceny energii elektrycznej podwyższają ceny innych towarów i usług, dlatego też rząd „prosi koncerny energetyczne, żeby nie wykorzystywały tego, co zrobiliśmy, i żeby przedstawiły wszystkim gospodarstwom domowym prognozę niższą, wynikającą z dzisiejszych decyzji rządu”.

Podkreślił, że jest to „bardzo ważne, by koncerny nie zjadły” oszczędności dla gospodarstw domowych, wprowadzonych wtorkowymi decyzjami rządu.

Będziemy pilnowali tego poprzez nasze urzędy: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale także wiele innych agencji rządowych będzie czynny udział brało w tym, żeby patrzeć, czy (koncerny – red.) nie chcą zarobić kosztem obywateli - powiedział premier.

Zdaniem Morawieckiego dzięki wtorkowym decyzjom rządu benzyna stanieje o więcej niż 25 groszy na litrze. „Najwięksi optymiści mówią, że 30 groszy. Zobaczymy. Ja kalkuluję to tak: opłata emisyjna zniesiona na pięć miesięcy, opłata handlowa nieuwzględniająca paliw zniesiona na pięć miesięcy i znosimy również akcyzę. Te trzy elementy razem obniżają cenę paliwa o 25 do powiedzmy 30 groszy na litrze” - opisywał.

Jak mówił premier, dodatki osłonowe dla gospodarstw domowych zostaną wprowadzone, gdyż nie ma możliwości zniesienia VAT na produkty żywnościowe. „Analizy, które przychodzą z UE, nie pozwalają na to. W związku z tym wzięliśmy tę kwotę, która przypadałaby na ten uszczuplony VAT i przełożyliśmy ją na dodatek osłonowy. Czyli 6,8 mln gospodarstw domowych, a więc 15-20 mln ludzi skorzysta z tego” - powiedział.

Podjęliśmy decyzję co do dodatku osłonowego. Gdyby przyszła taka decyzja z KE, że jest to możliwe, zgodne z dyrektywą VAT i że możemy to zrobić, to na pierwsze półrocze przyszłego roku aby zamortyzować koszty inflacji zniesiemy VAT z tego poziomu, który dzisiaj jest, do zera na artykuły żywnościowe, zwłaszcza te pierwszej potrzeby - mówił.

Jak opisywał szef rządu, z dodatku będą mogły skorzystać osoby, które spełniają kryterium dochodowe na osobę w gospodarstwie domowym, a z dopłat skorzystają „przede wszystkim (…) seniorzy, emeryci, ale także bardzo wiele polskich rodzin, które dzisiaj odczuwają ból związany z inflacją”.

Według Morawieckiego wart 10 mld zł pakiet antyinflacyjny oznacza, że gospodarstwo domowe otrzyma ok. 700 zł rocznie dodatku związanego z inflacją.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, wprowadzający m.in. obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe. Wśród najważniejszych wprowadzonych rozwiązań w komunikacie CIR wymieniono obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. wysokości akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo paliwa od 1 stycznia do 31 maja przyszłego roku zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

W projektowanej ustawie zapisano także zmniejszenie stawki akcyzy na energię elektryczną od 31 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej, które również będzie obowiązywać do 31 maja 2022 r.

Przyjęte przepisy realizują część zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego przedstawionych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu opublikowanym po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodano, że pozostałe działania w ramach tarczy antyinflacyjnej zostaną wprowadzone „w kolejnych rozporządzeniach i ustawach”.

