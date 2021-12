Premier: Niższe podatki i tarcza antyinflacyjna wpłyną na spadek cen

Choć inflacja w dużym stopniu jest niezależna od rządu, to robimy wszystko tak, by jak najmocniej ulżyć portfelom Polaków. Służy temu wielka obniżka podatków i tarcza antyinflacyjna, która sprawi, że ceny spadną

Rząd wprowadza rozwiązania mające na celu obniżenie się cen na polskim rynku w czasie, kiedy w całej Europie wzmaga się tendencja inflacyjna, spowodowana m.in. rosnącymi cenami surowców, w tym gazu ziemnego. Przyjęte rozwiązania to tarcza antyinflacyjna obejmująca obniżki podatków na paliwa i energię elektryczną, a także wprowadzenie dodatków osłonowych.

Do Sejmu trafił dziś projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzający m.in. czasową obniżkę akcyzy na paliwa i prąd. mają się one przyczynić do powstrzymania wzrostu inflacji.

Skierowany do Sejmu projekt przewiduje m.in. czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG.

Zgodnie z projektem stawka akcyzy na energię elektryczną od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. wyniesie 4,60 zł/MWh.

Niższa akcyza na paliwa

Jeśli chodzi o paliwa, od 20 grudnia do 31 grudnia br. stawki akcyzy wyniosą na: benzyny silnikowe (95 i 98) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami – 1369,00 zł/1000 litrów; oleje napędowe i wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami – 1065 zł/1000 litrów; biokomponenty stanowiące samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych – 1065 zł/1000 litrów; gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 364,00 zł/1000 kilogramów.

Od dnia 1 stycznia do 31 maja 2022 r. stawki będą wyższe niż w grudniu, choć nadal niższe niż obecnie. Wyniosą na benzyny silnikowe (95 i 98) – 1413,00 zł/1000 litrów (obecnie 1514,00 zł/1000 litrów); oleje napędowe – 1104 zł/1000 litrów (obecnie 1145 zł); biokomponenty stanowiące samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych – 1104 zł/1000 litrów (obecnie 1145 zł); gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 387,00 zł/1000 kilogramów (obecnie 644 zł).

Jak podano w uzasadnieniu projektu, obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw. W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa od 20 do 31 grudnia br. byłby tańszy o 8 gr/l, z VAT 10 gr/l, a od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. o 5 gr/l, z VAT o 6 gr/l.

