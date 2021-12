Odbudowa Pałacu Saskiego. Powołano zarząd spółki

Wicepremier Piotr Gliński wręczył w środę powołania członkom Zarządu Spółki Celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego. Prezesem został Jan Edmund Kowalski, wiceprezesem ds. finansowych – Robert Cicirko, członkiem zarządu - Robert Bernisz.

Jak podkreślił Gliński podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, powołanie Spółki Celowej Pałac Saski sp. z o.o. to „kolejny etap w zainaugurowanym przez pana prezydenta procesie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej”. Wskazał, że powołanie tej spółki jest również zgodnie z ustawą z 11 sierpnia. „Spółka jest powołana do zadań sprawnej odbudowy i efektywnego zarządzania procesem odbudowy tych wielkich i ważnych historycznych nieruchomości” – wyjaśnił szef MKiDN.

Jak dodał, „decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej dopełnia historyczne założenie architektoniczne, a także kończy proces obudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych. „Odbudowa jest przede wszystkim ważna dla tożsamości polskiej wspólnoty, polskiego dziedzictwa historycznego, ale także dla przyszłości” - ocenił Piotr Gliński.

Piotr Gliński przypomniał, że zgodnie z założeniami ustawy to miejsce ma być przeznaczone na „dwie bardzo ważne instytucje państwowe – Senat RP i Urząd Wojewódzki – oraz na instytucje kulturalne, edukacyjne i użyteczności pożyteczności społecznej”. Podkreślił, że „będzie to miejsce wypełnione funkcją kulturalno-edukacyjną i społeczną dla nas wszystkich”.

Poinformował, że w środę została powołana Spółka Celowa Pałac Saski sp. z o.o. Prezesem został Jan Edmund Kowalski, wiceprezesem ds. finansowych – Robert Cicirko, członkiem zarządu - Robert Bernisz. Powołana została również sześcioosobowa rada nadzorcza, która reprezentuje instytucje podstawowe dla odbudowy – reprezentant prezydenta, reprezentant premiera, reprezentanci ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także reprezentant m.st. Warszawy. „Mam nadzieję, że tak jak sprawnie rozpoczęliśmy proces przygotowywania do odbudowy, tak i powołanie spółki będzie tym punktem, który zdynamizuje kwestie zarządzania i przygotowywania tego wielkiego dzieła” – podkreślił szef MKiDN.

Podczas uroczystości Gliński podziękował inicjatorom odbudowy. „Przede wszystkim te podziękowania są dla społeczności polskich historyków sztuki, architektury i urbanistyki, którzy myśleli o odbudowie w czasach powojennych, ale ze względów obiektywnych - braku środków i charakteru państwa, jakie powstało po 1945 r. w Polsce - nie było to możliwe” – podkreślił. Jak przypomniał, „wrócił do tej idei prezydent Lech Kaczyński, a następnie, 11 listopada 2018, w stulecie niepodległości, powrócił do tej idei prezydent Andrzej Duda”.

Gliński ocenił, że ważnym momentem było także zaangażowanie senatu RP w proces odbudowy.

Składam podziękowania dla marszałka Stanisława Karczewskiego. To pan marszałek był tą osobą, która projekt cały czas promowała i w gruncie rzeczy doprowadziła do tego, że decyzją kierownictwa politycznego mojego środowiska politycznego, ale także pana premiera Mateusz Morawieckiego mogliśmy doprowadzić do tego, że jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy - szef MKiDN.

Pan prezydent wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, pani marszałek Elżbieta Witek przeprowadziła sprawnie ten proces. Uzgadniamy także kwestie z reprezentantem m. st. Warszawy – dodał.

„Budujemy tę bardzo potrzebną historyczną instytucję wspólnie, jako polska wspólnota dla Polski” - podkreślił Gliński.

