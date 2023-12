Sasin: Większość Polaków chce odbudowy Pałacu Saskiego

Pałac Saski uosabia w sobie bardzo wiele elementów tak kluczowych z punktu widzenia polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury, że większość Polaków jest zwolennikami jego odbudowy – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Pytany na konferencji prasowej, czemu realizacja filmu o odbudowie Pałacu Saskiego „ma być finansowana z rezerwy budżetowej”, Mateusz Morawiecki powiedział: „wcześniej nie było to zaplanowane w ministerstwie kultury i ministerstwo kultury zwróciło się do mnie, żeby te nieplanowane wcześniej wydatki mogły być zrefinansowane z rezerwy budżetowej”.

Proszę się nie niepokoić, oczywiście priorytet mają tutaj wszystkie ewentualne, nagłe wypadki, które są finansowane z rezerwy budżetowej. Mamy już grudzień. Do końca roku kilka tygodni – w związku z tym tam na pewno zostanie znaczna pula środków – zapewnił prezes Rady Ministrów.

Pieniądze w rezerwie budżetowej są zabezpieczone na wszelkie klęski żywiołowe i one w budżecie tegorocznym nie zostaną nawet wykorzystane – wyjaśnił.

Przypomniał, że „Pałac Saski został z premedytacją zniszczony przez Niemców już po Powstaniu Warszawskim”.

Premier podkreślił, że „Pałac był perłą polskiej kultury do czasu, aż Niemcy jej nie zniszczyli, jej nie anihilowali, bo taki był plan Niemców wobec całego narodu polskiego”.

Uosabia czy utożsamia w sobie bardzo wiele elementów tak kluczowych z punktu widzenia polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury. I dlatego większość Polaków, co bardzo wyraźnie widzieliśmy po reakcjach, kiedy ogłaszaliśmy odbudowę Pałacu Saskiego, jest zwolennikami jego odbudowy, abyśmy pokazali Niemcom, że odrodzona Polska, że Polska, która się szybko rozwija, sama odbudowuje Pałac Saski – tłumaczył Mateusz Morawiecki.

I aby pokazać, jak wielka będzie to praca, jakiego wielkiego wysiłku wymaga, wysiłku archeologicznego – to już dzisiaj te prace mamy prowadzone w tamtym miejscu – poprzez cały wysiłek architektoniczny, finansowy; aby to pokazać, chcemy przygotować film” – wyjaśnił.

Zarząd, który zajmuje się odbudową Pałacu Saskiego, wystąpił do mnie z takim wnioskiem i ja się pozytywnie do tego odniosłem – powiedział Mateusz Morawiecki.