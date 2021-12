Ponad połowa korzystających z fotowoltaiki robi to dla oszczędności

Ponad połowa ankietowanych przez Tauron użytkowników fotowoltaiki deklaruje, że głównym powodem zamontowania takiej instalacji była chęć obniżenia rachunków za prąd, zaś blisko czwarta część badanych zrobiła to przede wszystkim w trosce o środowisko - wynika z informacji Taurona

Grupa energetyczna, która obsługuje już blisko 250 tys. prosumentów, we wrześniu tego roku przeankietowała blisko 740 klientów, których mikroinstalacje po przyłączeniu nie działały prawidłowo. Pytano o motywację zainstalowania fotowoltaiki, dobór mocy, znajomość zasad bilansowania wyprodukowanej energii oraz wiedzę na temat skonfigurowania i poprawnej pracy instalacji PV.

Badanie służyło m.in. ocenie poziomu wiedzy użytkowników instalacji o przyczynach możliwych nieprawidłowości oraz o tym, co można zrobić, żeby działały prawidłowo.

Prawidłowa współpraca sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami zależy również od samych prosumentów, którzy poprzez odpowiedni dobór mocy instalacji, bieżące zużywanie wyprodukowanej energii, prawidłowe nastawy falowników i sterowanie mocą bierną mogą poprawić efektywność pracy swojej instalacji - wyjaśnia wiceprezes Taurona Jerzy Topolski, cytowany w czwartkowym komunikacie Grupy.

Jak wynika ze statystyk Taurona, reklamacje wynikające z wyłączania się instalacji fotowoltaicznych składa ok. 2 proc. prosumentów. Na podstawie wyników ankiety firma podjęła działania służące zmniejszeniu odsetka zgłoszeń, m.in. kładąc nacisk na działania edukacyjne wśród klientów i instalatorów.

Właściciele paneli PV powinni zdecydowanie bardziej zwracać uwagę na dopasowanie mocy paneli do swoich rzeczywistych potrzeb i autokonsumpcję energii w czasie jej produkcji. Drugi ważny wniosek, który wyciągamy z badania, to konieczność bliższej współpracy i przekazywania wiedzy instalatorom o technicznych aspektach poprawnej współpracy mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną. Już teraz przygotowujemy działania w tym zakresie – poinformował wiceprezes Topolski.

Jak wynika z badania, najczęstszym źródłem pozyskiwania informacji o fotowoltaice przez osoby decydujące się na jej zamontowanie były fora i strony internetowe. Aż 64 proc. ankietowanych podało natomiast, że moc paneli została przez nich dobrana na podstawie opinii sprzedawcy fotowoltaiki. Osoby, które samodzielnie dokonały doboru mocy, zrobiły to przede wszystkim na podstawie doświadczeń i rad znajomych lub rodziny. W takich przypadkach łatwo o przewymiarowanie instalacji, co jest niekorzystne dla sieci energetycznej.

Energetycy wskazują, iż aby instalacja była dopasowana do potrzeb, to dla pokrycia rocznego zapotrzebowania na prąd rzędu tysiąca kilowatogodzin, należy wybrać mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 1 do 1,2 kWp. Badania wykazały, że prosumenci zbyt mało na ten temat wiedzą - 45 proc. pytanych w ogóle nie wiedziało, ile prądu rocznie (w kilowatogodzinach) powinna wytworzyć ich mikroinstalacja.

Sugeruje to, że na etapie zakładania instalacji jej moc oraz przewidywana produkcja energii w ciągu roku nie była porównywana i dopasowana do faktycznego rocznego zużycia energii przez konkretne gospodarstwo domowe - wskazują przedstawiciele Taurona.

Kolejny blok pytań dotyczył przypadków i przyczyn wyłączania się mikroinstalacji. Ponad 56 proc. ankietowanych nie było przez instalatora lub sprzedawcę fotowoltaiki informowanych o tym, że mikroinstalacja może się wyłączać. Spośród osób, które zostały o tym poinformowane, 74 proc. wiedziało, że sieć energetyczna może nie mieć technicznych możliwości odebrania wyprodukowanego prądu.

Tymczasem aż 71 proc. z przebadanej grupy klientów zgłaszającej reklamacje widziało na swoich inwerterach komunikat o zawyżonym napięciu, co bardzo często wymagało zmiany nastawień w samym falowniku i sterowania mocą bierną. Tylko w ok. 14 proc przypadków instalator wskazywał jako możliwą przyczynę wyłączenia się falowników powody leżące po stronie klienta, to jest niewłaściwie skonfigurowanie, nastawienie lub uszkodzenie instalacji - tłumaczy energetyczna spółka.

Prosumenci nie zawsze wiedzą, co dzieje się z nadwyżką energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Blisko 14 proc. pytanych odpowiedziało, że tego nie wie, a 22 proc. uważa, że nadwyżka trafia do magazynu energii. Tymczasem sieć energetyczna nie jest magazynem i nie ma możliwości przechowywania prądu.

Małe przydomowe magazyny powinny być więc budowane przez prosumentów bezpośrednio przy mikroinstalacjach – ocenił wiceprezes Jerzy Topolski.

