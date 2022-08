Columbus Energy - polska fotowoltaika na czeskim rynku

Columbus Energy a.s. rozpoczął sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w Republice Czeskiej, podał Columbus. Oferta jest odpowiedzią na aktualne problemy czeskiego rynku, związane z dostępnością produktów i czasem realizacji usług

Columbus, który w ostatnich latach w Polsce zamontował ponad 60 000 instalacji fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność o kolejny kraj. Znane w Polsce oferty Columbusa - SMART i PRO - trafiły klientów w Czechach. Polski dostawca usług OZE w ramach oferty zapewnia m.in. najwyższej jakości panele fotowoltaiczne Sunport, oparte na technologii MWT, z inwerterami marki Solis. Najważniejszym wyróżnikiem oferty Columbus na czeskim rynku PV jest szybki montaż instalacji, podano.

To jeden najistotniejszych elementów naszej przewagi konkurencyjnej. Popyt na montaż instalacji w Czechach jest obecnie tak duży, że większość firm działających na rynku wyznacza bardzo odległe terminy realizacji. Niektóre z nich wręcz wstrzymały przyjmowanie nowych klientów do końca 2023 r. - powiedział członek zarządu czeskiej spółki Columbus Energy a.s. Petr Vaverka, cytowany w komunikacie.