Chróstny: Coraz więcej samorządów chce zakazu korzystania z paliw stałych

Coraz więcej samorządów decyduje się na to, by zakazać korzystania z paliw stałych; chodzi o kotły na paliwa stałe czy np. kominki - stwierdził w piątek prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Na rynku jest coraz więcej kotłów wysokiej jakości - dodał.

Szef Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) pytany podczas piątkowej audycji w Polsat News o kotły na paliwo stałe wskazał, że „coraz więcej samorządów decyduje się na to, by zakazać możliwości korzystania z paliw stałych”.

„Niekiedy to są kotły na paliwa stałe związane z ogrzewaniem, ale niekiedy to są nawet już kominki” - zaznaczył Chróstny. Dodał, że zmienia się nasza świadomość i podejście do zdrowia, a skutki zanieczyszczonego powietrza są bardzo poważne.