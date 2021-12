Świąteczna rywalizacja miast i pomaganie ze Świeć się z Energą

Rusza doroczny plebiscyt Energi z Grupy ORLEN, w którym wybierane są miasta o najpiękniejszych iluminacjach świątecznych w regionie i w całej Polsce. Głosujący w 13. edycji zadecydują też, dokąd trafi dobroczynna pomoc o łącznej wartości 200 tys. zł. Na zwycięskich 16 miejscowości czekają sprzęty AGD i lampy UV-C, a do jednej z placówek pomocowych trafi instalacja fotowoltaiczna od Energi Obrotu. Akcji towarzyszy konkurs fotograficzny o tematyce świątecznej

Początek grudnia to szczególny czas, gdy ulice, skwery i domy rozbłyskują tysiącami świateł, a wszyscy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia. Im bliżej Świąt, tym częściej mamy ochotę na wizytę na jarmarku bożonarodzeniowym czy wieczorny spacer, który często pozwala na nowo odkryć nasze miejscowości. Wszystko za sprawą feerii mieniących się barw, gry światła i cienia czy też pierwszych opadów śniegu. W takich okolicznościach miękną nawet najtwardsze serca, czego dowodem są tysiące zdjęć nadsyłanych co roku ze zgłoszeniami miejscowości do ogólnopolskiego Plebiscytu Miast i na konkurs fotograficzny Świeć się z Energą.

Doskonała zabawa dla lokalnych patriotów

Największe emocje w Świeć się z Energą wywołuje oczywiście coroczny Plebiscyt Miast, w którym głosujemy na najpiękniejsze miasta w województwie, a w finale decydujemy, które z nich zasługuje na tytuł Świetlnej Stolicy Polski.

Mam nadzieję, że 13. edycja dobroczynnej akcji Energi z Grupy ORLEN wywoła tradycyjnie pozytywne emocje w sercach tysięcy Polaków, którzy z dumą zagłosują na swoje pięknie rozświetlone miasta – mówi Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA. – Szanse swojej miejscowości na wygraną i charytatywne nagrody, możemy zwiększyć dzięki mobilizacji i zaangażowaniu dobrej, sąsiedzkiej energii. Dlatego zachęcamy do systematycznego głosowania oraz dopingujmy do tego swoją rodzinę i znajomych – dodaje.

Gdzie trafia pomoc od Energi?

Co roku każdy z 16 laureatów plebiscytu otrzymuje nagrody, które następnie trafiają do osób w potrzebie. Dzięki akcji wartość charytatywnego wsparcia przekroczyła w tym roku 1,2 mln zł. Sprzęt trafił do dziesiątek placówek pomocowych i setek rodzin oraz osób indywidualnych z całej Polski. Energooszczędne lodówki, pralki, kuchnie i lampy UV-C służące do dezynfekcji pomieszczeń przekazywane są m.in. domom dziecka, domom seniora czy rodzinom w potrzebie. Sprzęt ten ułatwia im codzienne życie, a także pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wody.

W tym roku jedna z placówek otrzyma także dodatkowo nowoczesną instalację fotowoltaiczną dobraną przez ekspertów spółki Energa Obrót. Energa, realizując swoje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach projektu Domy Dobrej Energii instaluje już tego typu urządzenia na domach dziecka i dzięki temu doświadczeniu zaproponuje kolejnej placówce rozwiązanie, które najlepiej będzie dopasowane do potrzeb jej mieszkańców.

Jak włączyć się do zabawy?

Pierwszym krokiem powinno być wejście przez SwiecSie.pl na listę kandydatów w danym województwie i sprawdzenie, czy nasze miasto jest na liście miast rywalizujących o tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Jeśli nie, warto jak najszybciej je zgłosić. Można to zrobić od 3 grudnia. Im wcześniej miasto znajdzie się na liście do głosowania w regionalnym plebiscycie, tym większa szansa na dużą liczbę głosów. Zgłoszenie kandydatury miasta jest bardzo proste. Wystarczy zrobić zdjęcie miejskim iluminacjom i wchodząc na stronę SwiecSie.pl wybrać odpowiednie województwo, a następnie postępując zgodnie z instrukcją, udostępnić fotografie prezentujące miejskie iluminacje. By zwiększyć szansę na zwycięstwo, warto regularnie głosować na swoje miasto i zachęcać do tego swoich znajomych i lokalne społeczności np. poprzez media społecznościowe. Głos można oddać każdego dnia podczas trwania plebiscytów. Kluczem do osiągania dobrych wyników będzie mobilizacja i systematyczność sympatyków danej miejscowości.

Głosowanie w etapie regionalnym rozpocznie się 10 grudnia i potrwa do 12 stycznia 2022 roku. Runda finałowa ruszy 14 stycznia i potrwa do 25 stycznia. Bieżące informacje oraz aktualny stan klasyfikacji śledzić można przez stronę SwiecSie.pl oraz w mediach społecznościowych z hasztagiem #SwiecSie.

Plebiscyt co roku cieszy się dużym zainteresowaniem miast i zaangażowaniem lokalnych społeczności. W 12. edycji rywalizowało aż 188 miejscowości, a tytuł zdobył Chełm. Dotychczas tryumfowały też m.in. Bielsko-Biała, Rzeszów, Szczecin i Zamość.

Mat.Pras./KG