PKO BP i KUKE z umową ws. gwarancji kredytów dla eksporterów

PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową obejmującą współpracę w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych kredytów dla eksporterów, podał bank. Gwarancje zabezpieczają do 80 proc. kredytu udzielonego na realizację inwestycji krajowych generujących eksport

Ekspansja polskich firm na zagranicznych rynkach przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji polskiej gospodarki. Dlatego PKO Bank Polski oferuje eksporterom konkretne produkty i dostarcza wiedzę analityczną. Umowa o współpracy z KUKE zapewniająca klientom gwarancje jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje - powiedział wiceprezes PKO BP nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Marcin Eckert, cytowany w komunikacie.

KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. W ich oferowaniu współpracujemy ściśle z bankami i cieszymy się, że nasze instrumenty stają się właśnie dostępne dla klientów PKO BP. Wspólnie będziemy wspierać polskich przedsiębiorców w zwiększeniu ich potencjału eksportowego, m.in. poprzez udzielanie gwarancji KUKE dla kredytów inwestycyjnych - dodał prezes KUKE Janusz Władyczak.