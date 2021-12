Transpłciowy szef mafii zwany "Diablica" przesłuchany

„La Diabla” („Diablica”), transpłciowa kobieta, kierująca grupą handlarzy żywym towarem, poszukiwana przez Europol również za zmuszanie do nierządu, została aresztowana w Hamburgu – informuje „Die Welt”

„La Diabla” była jedną z trzech najbardziej poszukiwanych przez hiszpańską policję osób. Została aresztowana w środę wieczorem. Hiszpańskie władze oskarżają „Diablicę” o handel ludźmi, a także pranie pieniędzy i kierowanie organizacją przestępczą.

34-letnia „Diablica”, która pochodzi z Wenezueli, zostanie przekazana władzom Hiszpanii.

Nie wiadomo dokładnie, od jak dawna „La Diabla” przebywała w Hamburgu, a także na ile Hamburg był miejscem prowadzenia przestępczej działalności. „Pewne jest jednak, że szybka ekstradycja do Hiszpanii jest przygotowywana przy zachowaniu najwyższych środków bezpieczeństwa” – podkreśla „Die Welt”.

Zarzuty przeciwko przestępczyni brzmią jak opowieść z filmu kryminalnego, ale były brutalną rzeczywistością dla poszkodowanych – zauważa „Die Welt”.

Przestępczy proceder wyglądał tak, że oskarżona rekrutowała kobiety i transseksualistów w swojej rodzinnej Wenezueli i zwabiała je do Hiszpanii fałszywymi obietnicami. W Hiszpanii ofiary zmuszano do operacji (m.in. wszczepienie implantów piersi, odsysanie tłuszczu), a następnie zmuszano do odpracowywania tego „długu”, wynoszącego 12 tys. euro, poprzez prostytucję.

Niektórzy z poszkodowanych byli sprzedawani do pracy do Niemiec. Prawdopodobnie w ostatnim czasie także w Niemczech „Diablica” prowadziła poszukiwania kolejnych ofiar, o czym świadczyły reklamy zamieszczane w internecie. „Za pomocą tego śladu udało się dojść do mieszkania w Hamburgu”, w którym ujęto „Diablicę” – podaje „Die Welt”.

Aresztowanej grożą zarzuty o handel ludźmi, pranie pieniędzy i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Oburzenie w Wlk. Brytanii. Narkotyki na terenie parlamentu