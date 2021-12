Coraz więcej banków w Czystym Powietrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami kredytującymi już pięć umów dotyczących gwarancji w programie „Czyste Powietrze”

Dwa banki – Alior Bank S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. – już oferują korzystne Kredyty Czyste Powietrze z gwarancjami BGK. To dobra wiadomość dla Polaków, spośród których połowa (46 proc.) twierdzi, że smog jest poważnym problemem w ich okolicy1. Dzięki kredytom z gwarancją BGK można łatwiej i na korzystniejszych warunkach wymienić piec grzewczy na bardziej ekologiczny oraz przeprowadzić termomodernizację domu.

W polskich gospodarstwach domowych zużywa się 12 mln ton węgla, co stanowi 66 proc. z całej puli w Unii Europejskiej2. Dotacje z programu „Czyste Powietrze” pomagają Polakom w przeprowadzeniu termomodernizacji i wymianie pieców grzewczych na bardziej ekologiczne. Do programu dołączyły banki, które udzielają kredytów na sfinansowanie takiej inwestycji. Dzięki gwarancjom kredytowym BGK dostępność kredytu jest znacznie większa, ponieważ banki mogą proponować lepsze warunki finansowania inwestycji.

Jako polski bank rozwoju, BGK dba o zrównoważony rozwój kraju oraz zdrowie Polaków i dlatego dołączyliśmy do programu „Czyste Powietrze”. Dzięki gwarancji BGK kredyt z dotacją z programu „Czyste Powietrze” może być tańszy, udzielony w wyższej kwocie, czy też mieć dłuższy niż standardowo okres spłaty. To bardzo ważne, by pomóc Polakom w przejściu na mniej emisyjne źródła ciepła. Ogrzewanie paliwami stałymi w domach odpowiada za 44 proc. całkowitej emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5. Dla porównania sektor energetyczny odpowiada tylko za 5 proc. zanieczyszczeń – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w BGK.

Dotychczas umowy na udzielanie kredytów z gwarancją BGK i z dotacją z programu „Czyste Powietrze”, podpisały z BGK: Alior Bank S.A., BOŚ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., SGB-Bank S.A. Spośród nich: Alior Bank S.A., BOŚ S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. udzielają już Kredytów Czyste Powietrze z gwarancją BGK. Celem przyjętych rozwiązań jest, aby cała procedura, obejmująca złożenie wniosku o kredyt, o gwarancję i o dotację, odbywała się, z punktu widzenia klienta, w „jednym okienku” bankowym. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w ten produkt instytucji. Każdy bank indywidualnie, we własnym tempie wdraża nowe rozwiązania. Część z nich, tj. BOŚ oraz BNP Paribas Bank Polska S.A rozpoczęły już proces udzielania kredytów zabezpieczonych gwarancją BGK.

Przystąpienie do programu „Czyste Powietrze” kolejnych partnerów, sprawia że dostępność finansowania na ten cel jest coraz większa i bardziej przybliża nas do wyeliminowania tzw. kopciuchów, wpływając pozytywnie na jakość powietrza, którym oddychamy. Co więcej wspiera także termomodernizację polskich domów.

Kredyt „Czyste Powietrze” z dotacją na częściową spłatę kapitału oraz gwarancją BGK można zaciągnąć na maksymalnie 12 lat, a jego wartość może wynieść nawet 100 tys. zł. Poza wymianą kotła, kredyt z dotacją pomoże sfinansować termomodernizację budynku czy też montaż instalacji OZE. Z pozyskanych środków warto przede wszystkim ocieplić ściany i wymienić stolarkę drzwiową i okienną. Wymiana starego pieca lub kotła nie wyeliminuje problemu utraty ciepła, gdyż przez nieocieplone ściany zewnętrzne, możemy tracić nawet do 40 proc. energii cieplnej. Termomodernizacja budynku, przeprowadzona we właściwy sposób, przynosi znaczne oszczędności dla budżetu gospodarstwa domowego – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Więcej informacji o dotacjach i gwarancjach kredytowych w programie „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronach BGK oraz czystepowietrze.gov.pl.

BGK/KG