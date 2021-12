PK: 13 przestępców przed sądem. Przemycili 15 ton marihuany

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom wchodzącym w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją, przemytem i handlem narkotykami

Śledztwo prowadził Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej. Jak przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 13 osobom wchodzącym w skład międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się narkotykami.

Prokurator oskarżył 13 osób o popełnienie 41 przestępstw, w tym o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej wytwarzaniem, przemytem i handlem narkotykami. Kolejne zarzuty dotyczą wewnątrzwspólnotowego obrotu znacznymi ilościami narkotyków w postaci marihuany - podała PK.

Według śledczych oskarżeni zajmowali się wewnątrzwspólnotowymi dostawami z Hiszpanii do Polski oraz z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii znacznych ilości marihuany.

Za zarzucane czyny grozi im do 15 lat więzienia.

Jak zaznaczyła Prokuratura Krajowa, w ramach tego śledztwa skierowano dotychczas 12 aktów oskarżenia dotyczących 43 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem z Hiszpanii do Polski znacznych ilości marihuany. „W każdej z tych spraw zapadły prawomocne wyroki skazujące” - zaznaczyła PK.

Wcześniej Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował akt oskarżenia przeciwko Markowi Sz. ps. Szafka i Dominikowi K. oraz Michałowi F. którzy kierowali międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec wszystkich przywódców grupy zapadły już prawomocne wyroki skazujące - podkreśliła PK.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w lipcu 2017 roku po zatrzymaniu przez CBŚP oraz Karpacki Oddział Straży Granicznej na gorącym uczynku osób, które przemyciły z Niemiec do Polski 123 kilogramy marihuany.

W trakcie postępowania śledczy ustalili, że grupa przestępcza kierowana przez Marka Sz. ps. Szafka oraz Dominika K., w latach 2011-2017 dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany o wartości nie mniejszej niż 440 milionów złotych. Przemyt odbywał się do Polski z takich krajów jak Holandia, Hiszpania i Niemcy. Ponadto prokurator ustalił, że grupa przemycała narkotyki z Hiszpanii do takich krajów jak Włochy, Belgia, Niemcy oraz Wielka Brytania. Środki odurzające były następnie wprowadzane przez grupę do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej - wskazała PK.

W ramach śledztwa doszło do powołania międzynarodowego wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego JIT ze Stroną brytyjską. Korzystano również na bieżąco z pomocy EUROPOLU, jak również funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Prokurator prowadził również bieżącą współpracę z hiszpańskimi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości koordynowana przez Eurojust - dodała PK.

PAP/mt