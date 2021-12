Kraków dostanie dodatkowe 33 mln zł z funduszy europejskich

O prawie 33 mln zł zwiększy się dofinansowanie z funduszy europejskich na budowę nowej linii tramwajowej w Krakowie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Dofinansowanie dla Krakowa z funduszy europejskich zwiększy się o ok. 33 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę linii tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej powstaną trzy parkingi typu Park&Ride, które umożliwią pozostawienie samochodu oraz kontynuację podróży transportem zbiorowym. Jest to największa na północy Krakowa inwestycja komunikacyjna.

Jak podkreślił Grzegorz Puda, minister funduszy i rozwoju regionalnego nowa linia wraz z węzłem przesiadkowym poprawi dostępność komunikacyjną północnych obszarów miasta. Przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska, co dla Krakowa jest wyjątkowo ważne, ponieważ od lat miasto walczy z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Nowa linia tramwajowa będzie uzupełnieniem komunikacji autobusowej. Dzięki niej poprawi się płynność ruchu, zwiększy komfort podróży – powiedział Grzegorz Puda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zarządza krajowymi programami unijnymi, dostrzega konieczność rozwoju transportu miejskiego. Dlatego miasta mogą liczyć na dodatkowe pieniądze dla komunikacji miejskiej – powiedział Grzegorz Puda.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że na dofinansowanie mogą liczyć wszystkie samorządy.

Na terenie Krakowa realizowanych jest pięć projektów o łącznej wartości ponad 1,46 mld zł, w tym dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 600 mln zł. Inwestycje obejmują budowę nowej linii tramwajowej w ramach Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa a także nowej trasy tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej, przebudowę istniejących odcinków tras tramwajowych oraz zakup tramwajów i autobusów elektrycznych

Transport w Krakowie i jego regionie przeżywa obecnie dynamiczny rozwój. Budujemy północną obwodnicę miasta, przebudowujemy kolej aglomeracyjną - powiedział Andrzej Adamczyk.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze funduszy europejskich. Partnerstwa miast wojewódzkich i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.

Z programu Infrastruktura i Środowisko MFiPR przeznaczyło około 10 mld zł na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego.

Dzięki funduszom powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1100 sztuk jednostek taboru pasażerskiego.