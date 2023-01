Przygotowania do uruchomienia FERS - podpisanie porozumień

Zawarto porozumienia między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a dziewięcioma instytucjami realizującymi program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2012-2027 (FERS). Unijny program będzie uzupełniany środkami państwowymi - przekazał w poniedziałek szef MFiPR Grzegorz Puda

Jak mówił Puda podczas poniedziałkowej konferencji, program FERS przyspieszy zmiany w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej. Wskazał, że główne cele FERS to m.in. poprawa sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i kompetencji itp.

Szef MFiPR zaznaczył, że FERS jest jednym z największych funduszów, jakimi Polska będzie mogła dysponować w nowej perspektywie finansowej.

Wynegocjowaliśmy dla Polski ponad 12,9 mld euro, przy czym kwota ta będzie uzupełnione finansami z budżetu państwa w wysokości ponad 2,7 mld euro - powiedział - Łącznie dla naszych beneficjentów będziemy dysponować środkami w wysokości 15,6 mld euro - dodał.

Minister podkreślił, że pieniądze z FERS mają być też zainwestowane w działania, „dzięki którym również osoby o szczególnych potrzebach będą mogły brać większy udział w życiu społecznym”.

Dzięki tym podpisanym porozumieniom w ramach programu FERS będziemy mogli zainwestować także w systemowe wsparcie organizacji instytucji rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, wyłączenia społecznego, by lepiej reagować na współczesne wyzwania i odpowiadać na potrzeby osób w trudniejszej sytuacji - wyjaśnił Puda.

Wyliczył, że ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 otrzyma dofinansowanie, 68 tys. osób uzyska nowe kompetencje w systemie szkolnictwa wyższego, a 140 tys. lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli kadr medycznych podniesie swoje kompetencje zawodowe lub nabędzie nowe. Ponadto przeszkolonych zostanie 100 tys. nauczycieli, a 75 tys. pracowników przedsiębiorstw uzyska pomoc szkoleniową w zakresie m.in. zielonej gospodarki oraz dostępności oferty biznesowej dla osób z niepełnosprawnością.

Porozumienia, które dziś podpisujemy, to kolejny krok w kierunku uruchomienia tego programu i rozpoczęcia realizacji jego działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego - zaznaczył Puda.

Przypomniał, że to już trzecia pełna perspektywa wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, który pozwala „wzmocnić potencjał społeczeństwa, aktywizować ludzi do działania, otworzyć nowe miejsca pracy, możliwość dalszego rozwoju, dzięki innowacji”.

Mamy (…) w tych projektach zawodowe szkoły ćwiczeń, czyli szkoły zawodowe, które będą podnosiły kwalifikacje poszczególnych nauczycieli zawodu i będą również prowadziły szkolenia dla przyszłych nauczycieli zawodu, dla absolwentów szkół wyższych. Mamy (…) środki na rozwój doradztwa zawodowego, mamy środki na rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, i mamy w końcu środki na wsparcie organizacji konkursów i zawodów dla uczniów poszczególnych szkół zawodowych w ramach EuroSkills i WorldSkills - wyliczał Czarnek.

347 mln euro z Programu FERS przeznaczonych zostanie m.in. na rozwój szkolnictwa zawodowego, przygotowanie e-materiałów edukacyjnych oraz na rozwój i doposażenie powiatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zapowiedział z kolei minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W poniedziałek dziewięć instytucji podpisało z MFiPR porozumienia na realizację Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. Są to: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Europejskich oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

FERS to kolejny duży program unijny, który jest już wdrażany. W połowie grudnia ub.r. MFiPR podpisało porozumienia na realizację programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość tego programu to 29,3 mld euro. (ok. 115 mld zł). Środki te pochodzą z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

PAP/KG