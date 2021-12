Izera bliżej niż dalej

Izera jest bardzo skomplikowanym projektem, ale jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie. Informacja o tym, kto jest dostawcą platformy ma być pod koniec pierwszego kwartału 2022 – zapowiedziała Małgorzata Królak. Na wtorkowym spotkaniu z dziennikarzami zaprezentowano nowy zarząd oraz podsumowano dotychczasowe działania. Znane i uznane w branży samochodowej nazwiska pomogą zapracować na sukces polskiej marki motoryzacyjnej

Pytań pozostaje nadal wiele. Choćby o to, czy będąc już projektem państwowym Izera zacznie od dostarczenia elektrycznych samochodów policji, tym bardziej, że do zespołu weszli dawni szefowie takich marek, jak Opel i Kia. Na pewno będzie to szansa dla Jaworzna, bo lokalizacja fabryki w tym miejscu wydaje się być już przesądzona. Sama fabryka to od tysiąca do kilku tysięcy miejsc pracy w regionie, a z czasem może to być nawet 10 tysięcy miejsc pracy.

Do dziś cały projekt kosztował ok. 40 mln zł, jednak stworzenie polskiej marki motoryzacyjnej od nowa nigdy nie miało ani nie mogło być tanim wyzwaniem. Całość, według nieoficjalnych szacunków kosztować będzie ok. 4 mld zł. Łopata pod budowę fabryki będzie wbita najwcześniej za półtora roku, jednak jak zgodnie oceniają przedstawiciele Electromobility Poland, najgorsze i najtrudniejsza już za nimi. Jak oceniają, gdyby pandemia COVDI-19 zastała ich na etapie kartki papieru, polski samochód elektryczny nie miałby szans powstać.

Zarządzanie tym projektem to zarządzanie fazami, które przechodzimy. Każda faza ma konkretne zadania i pieniądze Dziś po uzyskaniu finansowania ze strony skarbu państwa możemy ruszyć z kolejnymi pracami. Na początek przyszłego roku rozpoczynamy współprace z partnerami i będziemy informować kim są ci partnerzy. Ta informacja będzie dotyczyć podmiotu factor planner, z którym będziemy pracować w lokalizacji w Jaworznie projektować fabrykę, a także informacja o inwestorze zastępczym. Na razie mamy plany budowy jednej fabryki. Na początku przyszłego roku powiemy kim jest inwestor zastępczy – oceniła Małgorzata Królak, dyrektor programowy w Electromobility Poland.

Projekt Izera czekają jeszcze następujące kamienie milowe: podpisanie umowy na platformę, potem nominacja dostawców (dla każdego z systemów i komponentów, zlokalizowanych w danym regionie), budowa fabryki (przygotowanie, planowanie). W trzecim kwartale przyszłego roku planowany jest zakup terenu od gminy Jaworzno w drodze przetargu. Odnośnie wyboru dostawcy platformy samochodu, jak zaznacza prezes firmy, jest kilku dużych potencjalnych kontrahentów. Co do samego finansowania, możliwe, że na finansowanie procesów montażowych samochodu potrzebne będzie komercyjne finansowanie bankowe, choć lepiej byłoby tego uniknąć. Planowany wstępnie początek budowy fabryki w Jaworznie to trzeci kwartał 2024 roku.

Zbieranie pierwszoligowej drużyny do motoryzacyjnej ekstraklasy

Po wejściu do Rady Nadzorczej Spółki Wojciecha Szyszko – byłego wieloletniego dyrektora generalnego Kia Motors Poland, do projektu Izera jako doradca zarządu dołącza także Romuald Rytwiński – dyrektor wielu zakładów produkcyjnych General Motors w Europie i na świecie, który odpowiadał, między innymi, za budowę fabryki Opla w Gliwicach. Natomiast dyrektorem ds. produktu w ElectroMobility Poland zostaje Wojciech Mieczkowski, zarządzający wcześniej lokalnymi strukturami Opla oraz PSA w Polsce.

Projekt Izera wkracza w kolejną fazę realizacji. Cieszę się, że wokół idei powstania nowej marki samochodów elektrycznych udaje się skupić coraz większe grono ekspertów branży motoryzacyjnej – mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland S.A. „Kompleksowość oraz skala projektu wymagają od nas pozyskania kompetencji i wzmocnienia zespołu w wielu obszarach. Wyzwania związane z budową fabryki Izery, rozwój produktu, budowanie łańcucha dostawców to najważniejsze zadania, jakie przed nami stoją w najbliższym czasie – dodaje Zaremba.

Projekt Izera oczami nowych osób w ElectroMobility Poland

Wchodząc do Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym angażując się w powstanie Izery, wierzę, że mamy w tej chwili do czynienia z unikatowym momentem na rynku, który umożliwia powstanie i rozwój polskiej marki samochodów elektrycznych. Wiem z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmierzyć nowy producent wchodząc na rynek i chciałbym swoje doświadczenie w rozwoju koreańskiej marki wykorzystać w tym wymagającym projekcie – mówi Wojciech Szyszko, nowo mianowany członek Rady Nadzorczej spółki ElectroMobility Poland.

Jak podkreśla z kolei Romuald Rytwiński, budowa od podstaw, czy rozbudowa nowoczesnego zakładu produkcji samochodów osobowych to projekty, które miał okazję już kilkakrotnie realizować w swojej karierze zawodowej.

Oczywiście każdy projekt ma swoją specyfikę, ale logika procesu oraz jego skala pozostaje bez zmian. Widziałem jak Gliwice zyskują i rozwijają się dzięki fabryce Opla. Jestem przekonany, że podobnego impulsu doświadczą mieszkańcy Jaworzna i okolicznych gmin, nie tylko dzięki samej fabryce Izery, ale również parkowi poddostawców, który z pewnością powstanie nieopodal – dodaje Rytwiński.

Zdaniem Wojciecha Mieczkowskiego współtworzenie szczegółowej koncepcji gamy modelowej samochodów elektrycznych to unikatowa perspektywa, jaka do tej pory nie była możliwa do realizacji w naszych lokalnych realiach.

Do tej pory Polska, w obszarze motoryzacji, była jedynie rynkiem zbytu dla produktów projektowanych poza naszymi granicami. Takich projektów jak Izera jest tylko kilka w Europie. Wierzę, że przy wsparciu międzynarodowych ekspertów z branży uda nam się stworzyć samochody „uszyte” na miarę bieżących potrzeb współczesnych użytkowników. Jestem przekonany, że takie samochody trafią do serc nie tylko polskich konsumentów – mówi.

Ostatnie tygodnie 2021 roku w ElectroMobility Poland to między innymi intensywny rozwój zespołu. Budowanie lokalnych kompetencji i dalsze rozwijanie pozyskanej technologii to trudne i wymagające wyzwania, które stanowią fundament projektu polskiej marki samochodów elektrycznych.

Podsumowując ostatnie miesiące prezes Piotr Zaremba dodaje: Cieszy mnie, że udaje nam się pozyskiwać doświadczonych menadżerów, którzy swoje doświadczenie zdobywali w firmach motoryzacyjnych na całym świecie. Po stronie projektowej niewątpliwie najważniejszym wyzwaniem jest dokończenie negocjacji w sprawie pozyskania platformy technologicznej – kluczowej technologii, która stworzy stabilne podstawy dla budowy trzech modeli aut. Mamy świadomość skali wyzwań jakie stoją przed nami nie tylko w nadchodzącym roku. Mając w zespole tak doświadczonych menadżerów podchodzę do zadań, które stoją przed nami z pokorą, ale również z pełnym optymizmem.

Co do ceny, nadal niewiele wiadomo. Pewne jest jednak, że - obok dobrego lub złego marketingu - będzie to kluczowy czynnik sukcesu bądź porażki polskiego samochodu elektrycznego, a strategia 10 proc. taniej niż konkurencja, która zadziałała w przypadku wprowadzania na rynek samochodu Kia Ceed nie zadziała w przypadku Izery.

Więcej o nowych ekspertach

Wojciech Szyszko – absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, posiadający ogromne doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Od 1990 roku, przez 13 lat pracował w Mitsubishi Motors, a ostatnie 17 lat był Dyrektorem Zarządzającym KIA Motors Polska, odpowiedzialnym za stworzenie organizacji sprzedaży samochodów koreańskiego producenta. W tym okresie sprzedaż samochodów KIA wzrosła prawie 10-krotnie, a sama marka stała się jednym z liderów polskiego rynku. Odszedł z organizacji zostawiając polski oddział firmy dobrze przygotowanym na nadchodzące wyzwania przed którymi staje cały rynek motoryzacyjny. W Radzie Nadzorczej ElectroMobility Poland będzie wspierał rozwój spółki w lepszym dostosowaniu projektu polskiej marki samochodów elektrycznych do wymagań rynkowych związanych z elektromobilnością.

Wojciech Szyszko / autor: Electomobility Poland

Romuald Rytwiński – ma wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej. Przez blisko 18 lat pracował w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu. W połowie lat 90 tych uczestniczył w procesie wyboru lokalizacji oraz budowy fabryki Opla w Gliwicach, skąd przeszedł do amerykańskich struktur General Motors, gdzie uczestniczył we wspólnym projekcie GM i Toyoty. Od 2000 roku w centrali Opla piastował stanowisko dyrektora ds. wdrażania nowych modeli w segmencie mini. W latach 2002 - 2008 był dyrektorem zakładu Opel Polska w Gliwicach, skąd przeniósł się do Hiszpanii odpowiadając za lokalne fabryki Opla. W ostatnich latach był odpowiedzialny za produkcję GM w Rosji i WNP. Od 2021 r. związany ze spółką ElectroMobility Poland S.A., gdzie będzie wspierał Zarząd w obszarach planowania strategicznego, budowania łańcuchów dostaw. Jego doświadczenie w budowaniu gliwickiej fabryki GM zostanie wykorzystane podczas prac nad fabryką Izery w Jaworznie.

Romuald Rytwiński / autor: Electromobility Poland

Wojciech Mieczkowski – studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także ukończył program marketingowy dla wyższej kadry zarządzającej INSEAD. Przez lata związany z General Motors jako Dyrektor Zarządzający marki Opel. Swoją przygodę z niemiecko-amerykańskim koncernem rozpoczął w 1994 roku. Podczas pracy w GM odpowiadał za organizację międzynarodowych targów, a także zarządzał działem sprzedaży flotowej oraz samochodów dostawczych. Kierował również działem obsługi posprzedażowej marek Opel, Chevrolet i SAAB, a od 2010 r. piastował funkcję dyrektora sprzedaży marki Opel. Dwa lata później odpowiadał za całokształt działalności handlowej marki Opel. Od 2018 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Grupy PSA w Polsce doprowadzając do efektywnego połączenia Opel Poland i PSA. Wyróżniony w 2019 tytułami Człowiek Roku Branży motoryzacyjnej oraz Menedżer Roku. W 2021 roku dołączył do ElectroMobility Poland S.A., w której odpowiada za stworzenie strategii modelowej nowego produktu oraz strategię sprzedaży Izery.