EBC podjął decyzję ws. stóp procentowych i programu skupu aktywów!

Rada Prezesów EBC zdecydowała o zakończeniu pandemicznego programu skupu aktywów PEPP z końcem marca 2022 r. i wydłużyła o rok minimalny okres reinwestycji spłat kapitału w ramach tego instrumentu, przynajmniej do końca 2024 r. - podał EBC w komunikacie. EBC zwiększył regularny skup APP do 40 mld EUR na miesiąc w II kw. 2022 r. i do 30 mld/m-c w III kw. przyszłego roku.

EBC podał ponadto, że tempo skupu w ramach PEPP w I kw. przyszłego roku będzie niższe niż w IV kw. 2021 r.

Zakupy w ramach PEPP będą mogły być wznowione w razie potrzeby, a EBC będzie w ramach realizacji polityki pieniężnej kierować się elastycznością, w razie pojawienia się zagrożenia dla mechanizmu transmisji polityki monetarnej.

Reinwestycje PEPP będą mogły być dostosowane elastycznie w ujęciu czasowym, w zależności od klasy aktywów oraz okresu prowadzenia reinwestycji. Dotyczy to także ewentualnego zakupu obligacji emitowanych przez Grecję.

Program APP będzie od października prowadzony w obecnej skali 20 mld euro na miesiąc, tak długo jak będzie to konieczne do wzmocnienia akomodacyjnego oddziaływania stóp procentowych.

EBC potwierdził, że APP zakończy się na krótko przed tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe.

Rada Prezesów zamierza także nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, i w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

PAP Biznes/kp