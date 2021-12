Z okazji Świąt szef MSWiA złożył życzenia policjantom

Składam Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Policji życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one nie tylko okazją do chwili odpoczynku, ale również źródłem nadziei - napisał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński

Szef MSWiA w liście skierowanym do policjantów i pracowników cywilnych policji podkreślił, że święta Bożego Narodzenia to czas, który „daje chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków i napełnia nas optymizmem, pozwalającym stawiać czoła najtrudniejszym wyzwaniom”. „Specyfika służby sprawia, że nie każdy z Was - Funkcjonariuszek i Funkcjonariuszy Policji, będzie mógł ten świąteczny czas spędzić zgodnie z naszą tradycją w rodzinnym gronie” - napisał Mariusz Kamiński.

Część z Was skutecznie stawia czoła kryzysowi migracyjnemu na granicy polsko-białoruskiej. Ryzykując zdrowie i życie, ramię w ramię z innymi służbami, bronicie nienaruszalności granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Konsekwencja i profesjonalizm, z jakimi to czynicie, powoduje, że zarówno Polacy, jak i obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej mogą czuć się bezpiecznie - zaznaczył.

W liście szef MSWiA zapewnił policjantów, że ich obecność na pograniczu i związane z tym dodatkowe zadania w „żaden sposób nie wpływają na poziom bezpieczeństwa w innych częściach naszego kraju”. „Pokazujecie wielokrotnie, że można na Was liczyć nawet w najtrudniejszych sytuacjach” - ocenił.

Hasłem „Pomagamy i Chronimy” kierujecie się nie tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych. Wiele razy również w czasie wolnym podejmujecie działania, dzięki którym udaje się ująć sprawców przestępstw oraz ratować ludzkie życie i zdrowie. To dowody na to, że policyjna służba to dla Was nie tylko praca, ale również sposób na życie - przekazał. Składam Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Policji życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech będą one nie tylko okazją do chwili odpoczynku, ale również źródłem nadziei. Wierzę, że zbliżających się Nowy Rok 2022 przyniesie nowe siły, które pozwolą zrealizować wszystkie plany, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Proszę przekazać serdeczne słowa podziękowania swoim Najbliższym, na których wsparcie możecie zawsze liczyć po powrocie z niełatwej służby - dodał szef MSWiA.

PAP/mt