Prezes PiS: System handlu emisjami zabójczy dla gospodarki

Działamy na rzecz reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2; on w tej formie jest zabójczy dla naszej gospodarki; jest skrajnie nieuczciwy, bo opiera się na spekulacji prawami do emisji CO2 - powiedział w wywiadzie dla „GPC” prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie” prezes PiS został zapytany o to, na jakim etapie jest nasze działanie wobec systemu handlu emisjami.

„Działamy na rzecz reformy tego systemu. On w tej formie jest zabójczy dla naszej gospodarki. Poza tym jest skrajnie nieuczciwy, bo opiera się na spekulacji prawami do emisji CO2. A na zyski spekulantów składają się zwykli ludzie - odbiorcy energii elektrycznej” - ocenił Kaczyński w wywiadzie opublikowanym w sobotę.

Przyznał, że są tacy, którzy mówią: „jest doskonale”. „Wysokie i stale rosnące ceny emisji wymuszą szybszą transformację energetyczną. Ale taka transformacja to gigantyczne koszty, czyli wielkie sumy pieniędzy wyciągane z kieszeni obywateli takich państw jak nasze. Wyliczenia są oczywiście różne, ale koszt transformacji energetycznej Polski realizujące założenia Timmermansa i spółki to co najmniej bilion złotych” - powiedział.

Zdaniem prezesa PiS, „handel emisjami w dzisiejszym kształcie to nie tylko wysokie rachunki za prąd czy ogrzewanie, ale także inflacja”. „Niemal połowa poziomu inflacji ma swoje źródła w tej patologii” - wskazał.

Kaczyński podkreślił, że zwlekanie przez Komisję Europejską z wypłaceniem Polsce pieniędzy z tytułu Krajowego Planu Odbudowy „nie ma podstaw prawnych”. „Zawsze lepiej mieć dodatkowe pieniądze niż ich nie mieć. Ale sytuacja gospodarcza naszego kraju jest naprawdę bardzo dobra. Rozwijamy się w dobrym tempie i sądzę, że właśnie wzrost naszej siły tak boli” - powiedział.

Dopytywany, czy Polska dostanie pieniądze z KPO, odparł: „Tak, jak wspomniałem, ich zablokowanie jest niezgodne z prawem, ale instytucje Unii Europejskiej coraz częściej łamią przepisy traktatowe, w ich przypadku nic nie jest pewne. Jedno jest pewne - gdyby Komisja Europejska przestrzegała prawa, to te środki już dawno powinny być w Polsce”.

W ocenie prezesa PiS, ten rok był pod względem sytuacji gospodarczej „bardzo dobry, kolejny też zapowiada się optymistycznie”. „Polska zamożnieje, choć wielu w Europie wołałoby, żebyśmy nie rośli” - wskazał.

Kaczyński przyznał, że nie ma wątpliwości, iż „radykalizm programów transformacji energetycznej - choć są i tacy, którzy są owładnięci wizją upadku planety, wyznają to jak jakaś religię - jest przede wszystkim narzędziem do uzyskania nad Europą dominacji energetycznej przez tandem Niemcy-Rosja”. „Oparcie systemu handlu emisjami na mechanizmie generującym ciągłe podwyżki uderza w budżety domowe, uniemożliwia racjonalne planowanie rozwoju sektora energetycznego i oczywiście zmniejsza konkurencyjność gospodarki takiej, jak nasza, czyli opartej na węglu” - zaznaczył.

