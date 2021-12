Berlin wyłącza kolejne reaktory jądrowe w elektrowniach

Reaktory wysokotemperaturowe to w skrócie nowoczesne reaktory jądrowe o wysokiej sprawności i mocy, zaliczane do najnowszej, IV generacji. Mają one o wiele wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora niż reaktory chłodzone wodą w elektrowniach jądrowych, dlatego do ich chłodzenia wykorzystuje się inne materiały np. hel - informuje money.pl