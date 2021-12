Rosyjskie centrum praw człowieka Memoriał zlikwidowane

Moskiewski sąd miejski podjął w środę decyzję o likwidacji centrum praw człowieka Memoriału. Wnioskowała o to stołeczna prokuratura, argumentując, że organizacja ta złamała przepisy o „agentach zagranicznych”. Wcześniej podobny los spotkał Memoriał, badający zbrodnie stalinowskie.

Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i podjął decyzję o likwidacji centrum praw człowieka Memoriału. Adwokaci organizacji zapowiadają apelację – podało radio Echo Moskwy.

Prokuratura twierdziła m.in., że w swojej działalności organizacja obrony praw człowieka „poważnie i systematycznie łamie przepisy o agentach zagranicznych i usprawiedliwia ekstremizm” - podała moskiewska rozgłośnia. Memoriałowi zarzucono również „kształtowanie negatywnego wizerunku rosyjskiego sądownictwa, tworzenie i publikowanie list skazanych, którzy są nazywani więźniami politycznymi”.

Prokurator przekonywał w sądzie m.in., że centrum obrony praw człowieka Memoriału „prowadzi nieprzejrzystą księgowość, ukrywa informacje o zagranicznym finansowaniu, nie realizując wymogów dotyczących oznaczania swoich publikacji”. Twierdził również, jak podaje agencja Interfax, że w publikacjach organizacji były znamiona „uznania ekstremizmu i terroryzmu”, zaś likwidacja „będzie służyć realizacji praw obywateli i interesów państwa”.

Adwokaci Memoriału wskazali, że proces ma charakter polityczny. „Prawdziwa przyczyna to nie brak prawidłowego oznaczenia, to tylko pretekst. Rzeczywistym celem jest pozbawienie obywateli dostępu do informacji” – powiedział adwokat Witalij Czerkasow, cytowany przez Radio Swoboda.

Historycznemu Memoriałowi zarzucono, że oczernia ZSRR, a teraz organizacji praw człowieka zarzuca się, jakoby oczerniał Rosję – powiedział inny adwokat Grigorij Wajpan.

Centrum praw człowieka Memoriał (PC Memoriał) to struktura stowarzyszenia Memoriał, która zajmuje się monitoringiem praw człowieka w Rosji i przestrzeganiem w tym kraju norm prawa międzynarodowego w tym zakresie, a także pomocą uchodźcom i osobom przesiedlonym.

Dzień wcześniej, we wtorek, rosyjski Sąd Najwyższy postanowił o likwidacji głównej struktury Memoriału, zajmującej się od lat 80. ubiegłego wieku badaniem zbrodni stalinowskich.

Obydwie struktury – historyczna i obrony praw człowieka – zostały przez władze uznane za „agentów zagranicznych”, których działanie jest finansowane spoza Rosji.

