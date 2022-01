Ziobro: Odrzućmy pakiet klimatyczny to prąd stanieje o 60 proc!

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro postuluje odrzucenie przez Polskę unijnego pakietu klimatycznego. Jego zdaniem takie działanie pozwoli obniżyć rachunki za energię elektryczną o 60 proc. – informuje portal interia.pl. „Za szaleńczą politykę klimatyczną UE odpowiada Europejska Partia Ludowa, na czele której stoi Donald Tusk” – czytamy we wpisie polityka w mediach społecznościowych

Zdaniem ministra sprawiedliwości polityka klimatu forsowana obecnie w UE jest nieracjonalna.

Pod koniec grudnia ub. roku Ziobro zapowiedział, że zamierza wystąpić z wnioskiem do władz swojej partii o podjęcie uchwały o wycofaniu się Polski z pakietu klimatyczno-energetycznego UE – czytamy na portalu interia.pl.

Swoją zapowiedź podjęcia uchwały o wycofaniu wsparcia Polski dla klimatycznego programu Unii uzasadniał tym, że w jego opinii pakiet klimatyczno-energetyczny jest nieracjonalny i przybiera szalone rozmiary.

Minister sprawiedliwości mówił, że działania ukierunkowane na ochronę klimatu to słuszna inicjatywa, ale nie mogą one mieć takiej formy, aby prowadziły tak dramatycznej drożyzny, inflacji, zmian w obszarze gospodarczym, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji życiowej milionów naszych współobywateli, dramatycznego pogorszenia sytuacji gospodarczej dziesiątków tysięcy polskich firm – mówił Zbigniew Ziobro.

5 bln euro inwestycji

9 grudnia ubiegłego roku Sejm przyjął uchwałę dotyczącą wezwania państw UE do zawieszenia systemu handlu emisjami (EU ETS) i podjęcia się reformy systemu. Tydzień później Mateusz Morawiecki zaprezentował polskie postulaty podczas spotkania Rady Europejskiej. Zgodnie z założeniami pakietu klimatycznego zaaprobowanego przez KE w lipcu ub. roku, znanego jako Fit for 55, emisja gazów powodujących ocieplenie klimatu ma być w obrębie UE zredukowana o przynajmniej 55 proc. do 2030 r., a w roku 2050 gospodarka unijna miałaby się stać dla klimatu neutralna.

Aby pakiet wszedł w życie, niezbędne jest jego zatwierdzenie przez Radę Europejską i Parlament.

PIE oszacował, że do realizacji programu Fit for 55 potrzebne będą inwestycje około 500 mld euro rocznie w perspektywie do 2030 r. Oznacza to, że w ciągu 10 lat program pochłonie niemal 5 bilionów euro.

