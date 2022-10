Ziobro: Przedstawimy projekt zawieszający unijny system ETS

W najbliższych dniach przedstawimy projekt zawieszający unijny system ETS co najmniej na czas prowadzenia wojny; to system haraczu, za który płacą wszyscy Polacy - powiedział w sobotę prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Solidarnej Polski zatytułowana „Tańsza energia dla Polaków”. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny, prezes SP Zbigniew Ziobro zapowiedział przedstawienie w najbliższych dniach gotowego projektu, mającego na celu zawieszenie unijnego systemu ETS.

„Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba przygotował znakomity projekt, który w zadziwiająco prosty sposób pozwala na zawieszenie, co najmniej na czas prowadzenia wojny, konsekwencji wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego w postaci systemu ETS. Systemu haraczu, który muszą kupować i płacić polskie przedsiębiorstwa a definitywnie, ostatecznie - wszyscy Polacy” - oświadczył.

Ziobro podczas konwencji mówił o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Podkreślał, że politycy SP od dawna przestrzegali, że konsekwencją przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego będzie drożyzna, wzrost cen energii oraz wzrost kosztów życia Polaków.

Podkreślał, że Polacy odczuwają teraz konsekwencje tej polityki. „Gdyby argumenty, które podnosiliśmy zostały wysłuchane, to nie byłoby problemu z polskim węglem, każda polska rodzina mogłaby kupić w polskich kopalniach węgiel za te 900 zł, bo on by był dostępny” - powiedział.