Wiemy o ile RPP może maksymalnie podnieść stopy procentowe

Chcę się podzielić bardzo dobrą wiadomością na nowy rok. NBP za ub. rok ponownie osiągnął bardzo dobry zysk i nie można tego dezawuować w taki czy inny sposób. Ten zysk będzie znacząco wyższy niż zysk rok wcześniej, a przypominam, że rok temu ten zysk wyniósł 9 mld zł. Zysk nie jest celem działalności NBP, ale na ile to możliwe staramy się przekazać społeczeństwu maksymalnie duży zysk - ocenił prezes NBP prof. Adam Glapiński

Te pieniądze trafią do społeczeństwa. - Czy to wpłynie do budżetu państwa, czy bezpośrednio do sił zbrojnych jeszcze nie wiem, bo nie wiem na jakim etapie są prace nad tym, ale cieszę się. Powtarzam, wszystko w kraju jest na dobrej drodze. Rząd dwoi się i troi, żeby rodzinom zrekompensować te wysokie ceny, ale te wysokie ceny przychodzą ze świata, przez ceny gazu z Rosji, przez politykę UE. Trzeba zrobić wszystko, by wpłynąć na Rosję, by odkręciła kurek z gazem – i na UE - podkreślił prezes NBP. Zysk NBP za 2021 r. będzie wyższy od 10 mld zł - powiedział prezes banku centralnego.

Stopy na poziomie 3 proc.

Prof. Glapiński ocenił, że zdaniem większości członków RPP podniesienie stóp do 3 proc. nie spowoduje negatywnych skutków dla wzrostu gospodarczego, ale jeśli poprawi się dynamika PKB, poziom bezpieczeństwa może wynieść nawet 4 proc.

To, co teraz mamy, a może 3, zobaczymy – powiedział szef NBP. Ja bym namawiał [RPP – redakcja] do jeszcze jednej podwyżki, mając na uwadze naszą najnowszą prognozę - zapowiedział prezes NBP. - To w tej chwili nie wydaje się prawdopodobne. Koniunktura na całym świecie powoli rusza do przodu. Ale nie zdziwię się, jeśli następna RPP zdecyduje by nie podnosić dalej stóp, ale ja będę namawiał o podniesienie o kolejne 50 punktów bazowych - zaznaczył Glapiński.

Prof. Glapiński podkreślił, że zmiana kursu NBP, by zaczął obniżać stopy procentowe również jest prawdopodobna, ale musiałby wystąpić sytuacje ekstremalne. Co musiałoby się stać? Np. totalny lockdown w Niemczech i w dostawach oraz eksporcie, co spowodowało by silny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce.

