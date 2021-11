Goldman Sachs: RPP w przyszłym tygodniu może podnieść stopy

Podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej może podwyższyć stopy procentowe o ponad 50 punktów bazowych ze względu na rosnącą inflację i słabego złotego - prognozują eksperci banku inwestycyjnego Goldman Sachs

Jak przekazał we wtorek Goldman Sachs (GS), w związku z wtorkową publikacją wstępnych danych dot. inflacji w listopadzie, ekonomiści banku spodziewają się, że w grudniu inflacja będzie nadal rosła. Możliwe, że przekroczy poziom 8 proc. rdr - zaznaczono.

Wskazano, że wtorkowy odczyt skłania też analityków GS do twierdzenia, że podczas przyszłotygodniowego posiedzenia RPP może dojść do mocniejszej podwyżki stóp w porównaniu do bazowego scenariusza GS, zakładającego 50 pb.

W ocenie banku przemawiałby za tym „rosnąca inflacja i słaby złoty”. Z drugiej strony, przeciwko zacieśnianiu polityki monetarnej może działać pogarszająca się sytuacja pandemiczna - dodano.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w szacunku flash, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 1,0 proc.

PAP